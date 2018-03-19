В МИД РФ призвали международное сообщество осудить политику Украины против СМИ

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – прокомментировала выдворение с территории Украины российской журналистки, сотрудницы телеканал «Россия-24» Натальи Гончаровой с трёхлетним запретом на въезд в страну.

По мнению Захаровой, такие действия властей «незалежной», направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества, передаёт RT.

Кроме того, представитель российского внешнеполитического ведомства, «с подачи» киевских властей в Европе «практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия».

Также она напомнила, что СМИ Украины пользуются в нашей стране полной профессиональной свободой действий, поэтому ведомство требует аналогичного отношения к российским журналистам на Украине».

«Россия призывает мировое сообщество решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации», – резюмировала Захарова.

Напомним, 17 марта стало известно, что украинские власти выслали из страны журналистку телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову. По данным СБУ, журналистка из РФ якобы «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора».

Кроме того, Гончарову подозревают в намерении «устроить информационную провокацию, освещая президентские выборы президента на территории Украины».