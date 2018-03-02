Крупнейшие компании стали плательщиками «налога на Google»

Как заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин в ходе расширенной коллегии службы, отчисления иностранных компаний в российский бюджет по «налогу на Google» в 2017 году составили 9,4 млрд рублей. По его данным, сообщает ТАСС, в прошлом году на налоговый учет добровольно встали 143 крупнейшие иностранные организации.

C 1 января 2017 года в России вступил в силу закон, согласно которому иностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории страны, обязаны уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 18%. В ноябре 2017 года Михаил Мишустин заявлял, что 131 иностранная компания заплатила в бюджет совокупно около 7 млрд рублей. «налога на Google». В числе этих компаний Apple, Google, Amazon и Alibaba Group.

«Налог на Google» не является отечественным изобретением, напоминает старший юрист BGP Litigation Денис Савин. Аналогичные налоговые правила сегодня действуют в Австралии, странах ЕС, Японии, Корее и Новой Зеландии, а с 2020 вводится и в Сингапуре. Основной задачей этого налога являются гарантии равных для иностранных и российских компаний.

До его введения иностранные компании имели налоговые преимущества в части НДС перед российскими конкурентами. Поэтому «налог на Google» не только принёс казне существенные доходы, но и стимулирует конкуренцию на внутреннем цифровом рынке со стороны российских компаний. Конечно, признает юрист, есть и обратная сторона — рост стоимости цифровых товаров для россиян. Впрочем, некоторые компании не стали повышать цены.

НДС, как и любой другой косвенный налог, ложится бременем не на производителя, а на потребителя, соглашается заместитель руководителя налоговой практики «НАФКО-Консультанты» Максим Волобоев. То есть при введении налога на добавленную стоимость на ту или иную продукцию, не важно, колбаса это или программное обеспечение, производитель закладывает величину налога, а в случае с «Налогом на Google» — это ни много ни мало 18%, в стоимость продукта.

Таким образом, указывает эксперт, поступившие в казну дополнительные 9,4 млрд рублей — это средства полученные государством от российских потребителей софта и услуг, предоставленных условно иностранными компаниями. Условно, потому что большинство российских компаний, работающих в этой же сфере, тоже де-юре являются иностранными и управляются организациями, зарегистрированными за рубежом, так что среди вставших на налоговый учет в ФНС 143 иностранных организаций, облагаемых теперь пресловутым налогом на Google именно иностранных компаний не так уж и много. Более того, ряд участников рынка, например, популярный у россиян сервис Airbnb, с введением НДС на свои услуги и вовсе избавились от российских дочек во избежание трудностей в администрировании.

С российского рынка ни одна из крупнейших мировых компаний, работающих в сети, не ушла, да и зачем? Как вновь напоминает Максим Волобоев, введение косвенного налога для них не является проблемой в отсутствие жесткого ценового регулирования. Переложив налоговое бремя на потребителя, они продолжают и, надо полагать, в дальнейшем продолжат работать в России. Если и говорить о проблемах, то куда большую головную боль все тем же компаниям доставляет «пакет Яровой», но это уже совсем другая история.

Интересно другое, говорит Максим Волобоев. Эксперимент ФНС и правительства оказался настольно удачным, что сейчас над введением собственного «налога на Google» уже работают в ЕС и, например, в Сингапуре. В странах, где рынок ПО и услуг в сети формирует значительную долю ВВП эффект от таких мер для государства, скорее всего, окажется на порядки выше.

В целом же масштабная кибератака 2017 года, от которой пострадал весь мир, стала триггером к перераспределению средств в сторону безопасности, напоминает ведущий аналитик Центра современных инвестиционных технологий Денис Владимиров. Так, нападение было и на датскую транспортную компанию МAERSK, и на гигантов энергорынка «Башнефть» и «Роснефть», и на киевское метро, и на аэропорт Борисполь. По заявлениям 28 февраля в СМИ, иностранные хакеры атаковали сервера министерства иностранных дел и Минобороны Германии.

Вопрос в том, чьи решения — российские или иностранные, буду использоваться для обеспечения безопасности? В целом, видимо, несмотря на некоторый скептицизм, протекционистский налог выполняет свою задачу, не все «иностранцы» подняли цены и далеко не все «наши» зарегистрированы за рубежом.