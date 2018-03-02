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Москва, 03.03.2018

Трамп продлил санкции против России

«Expert Online» 2018

Дональд Трамп - президент США - распорядился продлить еще на год санкции в отношении РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечается в сообщении, в связи с тем, что ситуация вокруг Украины "продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США", действие президентского указа от 2014 года, в соответствии с которым были введены санкции в отношении России, продлевается на один год.

Речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных правительством США 6 марта, 16 марта, 20 марта, а также 19 декабря 2014 года, введенных из-за ситуации на юго-востоке Украины. Как сообщает Вашингтон, Трамп пришел к выводу, что эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2018 года».

Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.

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