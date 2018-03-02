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Москва, 02.03.2018

Украина перешла на мазут

«Expert Online» 2018

Кабмин Украины одобрил введение национального плана действий для недопущения энергетического кризиса в стране в связи с действиями «Газпрома», который отказался поставлять стране топливо в марте 2018 года.

Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности «незалежной» Игорь Насалик, передаёт Lenta.Ru со ссылкой на местные СМИ.

По словам чиновника, план действий, начиная с сегодняшнего дня, предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. В Правительстве Украины уверены, это даст возможность экономить порядка 15-20 млн кубометров газа в сутки».

Кроме того, план также включает в себя закрытие учебных заведений на пять дней и перевод всех производственных мощностей на газосберегающий режим. Минэнерго Украины рассчитывает, что этих мер будет достаточно, чтобы устранить проблемы, вызванные газовым дефицитом.

При этом отмечается, что для введения экстренного плана украинским властям пришлось уведомить об этом секретариат Евросоюза.

Напомним, «незалежная» столкнулась с дефицитом газа сразу после того, как «Газпром» отказался поставлять голубое топливо Украине, сославшись на отсутствие дополнительного соглашения, из-за чего поставки газа в марте начаться не могут.

В свою очередь киевские власти утверждают, что «Газпром» намеренно отказался от поставок, создав искусственный дефицит на рынке страны. На Украине также убеждены, что российская компания своими действиями нарушает решение Стокгольмского арбитража.

 

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