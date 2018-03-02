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Москва, 02.03.2018

Украинцев призвали экономить газ

«Expert Online» 2018

Украинская компания «Нафтогаз» обратилась к гражданам Украины со своей страницы в Facebook с призывом экономить газ. Для этих целей украинцам предлагают снизить температуру в квартирах, чтобы "продержаться" несколько дней пока не спадут морозы.

«Нам надо продержаться только три четыре дня, пока не пройдут холода. У кого есть газовые котлы, уменьшите температуру в помещении на один градус днем и на два градуса ночью. Это позволит снизить потребность в газе на 8-9%», -  говорится в обращении. «Нафтогаз» сообщает, что 2 марта станет критичным, с точки зрения газоснабжения.

«Газа в наших подземных хранилищах (ПХГ) много, наши ПХГ крутые, но даже у них есть технические ограничения в том, сколько газа можно поднять в течение суток», -  сообщили в украинской газовой компании, в которой отметили, что отбор газа идет в максимальном режиме.

Однако ранее, глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщал о дефиците газа в стране из-за перебоев с поставками из России.  «Газпром» вернул украинской стороне предоплату за поставки газа в марте, таким образом топливо из России на Украину не поступает.

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