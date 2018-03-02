ЕС грозит США ответными мерами на введение пошлин на сталь

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия «вопиющим вмешательством с целью защиты американской промышленности», передает Reuters.

Брюссель счел данное решение Трампа «не основанном на каких-либо требованиях безопасности».



«Протекционизм не может быть ответом на общие проблемы в сталелитейном секторе. Вместо того, чтобы предлагать решение, этот шаг может только усугубить ситуацию», — считает Юнкер, который сообщил, что ЕС не будет просто сидеть и наблюдать, как европейская промышленность «страдает от нечестных мер, которые могут угрожать работе тысяч граждан Европы».

Канада также обещает принять ответные меры в случае введения США ввозных пошлин на сталь и алюминий, сообщил глава МИДа Канады Христя Фриланд.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп сообщил на встрече с руководителями американских сталелитейных компаний о вводе пошлины на ввоз стали в размере 25% и на ввоз алюминия — в размере 10%.