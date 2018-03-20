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Москва, 20.03.2018

Автобусы с российскими дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне

«Expert Online» 2018
  • Автобусы с российскими дипломатами покинули посольство РФ в Лондоне
Reuters

Три автобуса с дипломатическими номерами покинули территорию посольства России в Лондоне. Об этом сообщает британский телеканал Sky News. СМИ заявляет, что в автобусах находятся дипломаты РФ, которые покидают Великобританию в связи с решение правительства этой страны, которое было принято в связи с обвинениями британской стороной России в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Автобусы провожали сотрудники российского посольства, остающиеся на работе в Лондоне.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в организации отравления Скрипаля. Россия в ответ потребовала открытого расследования и предъявления вещества, которым был отравлен экс-офицер ГРУ. Никаких ответных шагов со стороны Лондона предпринято не было.

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