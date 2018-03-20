Минобороны РФ приступил к рассмотрению применения искусственного интеллекта

Фонд перспективных исследований подготовил для Министерства обороны Российской Федерации предложение по стандартам искусственного интеллекта.

«Мы подготовили для Минобороны предложения по разработке документов по стандартизации оборонных интеллектуальных технологий», — рассказал глава направления информационных исследований фонда Сергей Гарбук. Он добавил, что предложения активно обсуждаются сейчас с главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны и «другими заинтересованными в разработках специалистами».

В настоящий момент, основные задачи для применения в оборонительных целях прикладного искусственного интеллекта делятся на четыре класса, а именно «дешифрование изображений, обработку речи, управление автономными робототехническими системами и информационную поддержку жизненного цикла вооружения и техники».

Напомним, Фонд перспективных исследований был создан в 2012 году специально для содействия исследованиям и разработкам в интересах обороны России.

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