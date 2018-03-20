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Москва, 20.03.2018

Никифоров прокомментировал ситуацию с Telegram

«Expert Online» 2018

Николай Никифоров – глава Минкомсвязи РФ прокомментировал ситуацию с мессенджером Telegram.

По его мнению, решения судов должны исполняться безусловно, поэтому никаких исключений быть не должно. При этом он подчеркнул, решения судов в комментариях не нуждаются.

Кроме того, он воздержался от анализа решения суда, рекомендовал обратиться в ФСБ.

«Поскольку это судебный спор с ФСБ, я считаю, что мне некорректно это комментировать. Лучше к ним обратитесь», – резюмировал глава Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России отклонил иск мессенджера Telegram к ФСБ по поводу ключей шифрования. После этого Роскомнадзор уведомил мессенджер о необходимости исполнения требований закона о предоставлении информации органам безопасности.

При этом он дал Telegram 15 дней, чтобы предоставить ФСБ информацию, необходимую для декодирования сообщений. В противном случае Роскомнадзор пообещал обратится в суд для блокировки доступа к сервису на территории России.

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