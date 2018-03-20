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Москва, 20.03.2018

Порошенко нашел замену российскому газу

«Expert Online» 2018
  • Порошенко нашел замену российскому газу
Zuma\TASS

Петр Порошенко – президент «незалежной» – заявил, что Катар готов поставлять сжиженный газ на Украину.

Об этом украинский лидер заявил в ходе своего визита в Катар. По его словам, он достиг договорённостей с этой ближневосточной страной о предоставлении сжиженного газа, передаёт РИА Новости.

При этом Порошенко подчеркнул, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор.

Все подробности об этом станут известны после переговоров, которые состоятся в самое ближайшее время.

«Поставки катарского газа создадут уникальные возможности повышения нашей энергетической безопасности», – резюмировал глава «незалежной».

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