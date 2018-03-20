Советник президента РФ рассказал, как крипторубль поможет обойти санкции

Сергей Глазьев – советник президента России и академик РАН – признался, что он выступает за то, чтобы ввести в нашей стране в оборот национальную криптовалюту. По его мнению, крипторубль не только поможет повысить прозрачность госзакупок, но снизит зависимость отечественной экономики от западных санкций.

Принципиальным отличием цифровых денег от используемых в настоящее время, как считает Глазьев, является не их безбумажная (электронная) форма, а отсутствие банков в качестве их эмитентов.

«Можно говорить о появлении нового вида денег в обращении – к существующим наличному и безналичному обращению добавляется цифровой, – цитирует Глазьева «Газета.Ru». – Новый вид денег сочетает в себе свойства первых двух, так как, с одной стороны, не имеет физического носителя, а с другой, каждая цифровая денежная единица сохраняет свою уникальность и всегда идентифицируется компьютером на предмет своей принадлежности и истории операций».

При этом он отметил, что речь идёт не о биткоине, эфириуме и других известных сейчас криптовалютах. По его мнению, это всё экспериментальные модели, своего рода игрушки или тренажеры для первопроходцев, которые не обладают всеми функциями денег и не могут их заменить.

«Работу с ними можно сравнить с кружком юных техников. Они мастерят модели самолётов, но летать на них не возможно», - подчеркнул экономист.

Кроме того, он напомнил, что все известные цифровые деньги, начиная с биткоина, эмитируются частными лицами. Поэтому финансовые власти всех стран относятся к криптовалютам настороженно, отказываются признавать их деньгами и, как правило, не разрешают их использование в качестве средств платежей и расчётов.

«Но эта ситуация продлится недолго. Всё больше государств заявляют об эмиссии национальной цифровой валюты», - отметил Глазьев.

Академик РАН также рассказал, что национальная цифровая валюта является своего рода ответом на вызовы частных криптовалют. Поэтому, несмотря на все риски и проблемы, связанные с их обращением, эта идея привлекает и регуляторов, и государства.

Глазьев уверен, что польза от введения в нашей стране крипторубля будет огромная. Во-первых, по его мнению, это решение проблем двухуровневой банковской системы и устранение рисков, связанных с денежным обращением в рамках неё.

Во-вторых, цифровые деньги способны значительно повысить эффективность расходования средств бюджета в такой области, как, например, госзакупки. За счёт прозрачности, возможности использования смарт-контрактов и, как следствие, более точному контролю и аудиту госзакупок.

Немаловажным позитивным фактором внедрения цифровой валюты является создание высокотехнологичной и безопасной системы обмена межбанковской информацией, в том числе и для международного обращения.

«Особенно важным этот факт становится на санкционном фоне, создающим постоянные риски отключения России от соответствующих западных решений... Мы видим, что российские банки оказались очень уязвимыми от санкций. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создаёт новый спрос на криптовалюты», – резюмировал советник президента РФ.