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Москва, 20.03.2018

Трамп и Путин всё-таки пообщались по телефону

«Expert Online» 2018

Дональд Трамп – президент США – провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Беседа лидеров двух стран состоялась утром 20 марта, передаёт NBC News со ссылкой на свои источники в Белом доме.

При этом телеканал не сообщает, о чём разговаривали лидеры США и РФ. Также неизвестно, поздравил ли Трамп главу нашей страны с победой на президентских выборах-2018.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что не считают недружественным проявлением нежелание Дональда Трампа поздравить Владимира Путина с победой на выборах.

Об этом журналистам рассказал Дмитрий Песков – пресс-секретарь российского лидера.

По мнению Дмитрия Пескова, не следует сгущать краски, поскольку «кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам» поздравить сразу по завершению подсчёта голосов.

Кремлевский спикер также добавил, что Владимир Путин открыт для нормализации отношений «с нашими американскими партнёрами».

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