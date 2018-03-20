В одном из жилых домов Мурманска прогремел мощный взрыв: обрушилось три этажа

Мощный взрыв прогремел в многоквартирном жилом доме, расположенном в Мурманске.

Согласно предварительной информации, примерно в 16:55 по местному времени (совпадает с московским) в одной из квартир дома по улице Свердлова, 6/1 взорвался бытовой газ, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, в результате случившегося обрушились три этажа. Из заблокированной квартиры на пятом этаже эвакуируют пострадавших.

Также уже известно, что при помощи автокрана из дома вытащили мужчину. У него диагностирован ожог верхних дыхательных путей и лёгких. Пострадавшего немедленно госпитализировали в областную больницу.

В настоящее время на месте ЧП работают представители всех экстренных служб региона. Информация о других пострадавших уточняется.