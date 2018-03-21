Россия избавляется от американских гособлигаций самыми быстрыми темпами с 2011 года, при этом скупает золото с максимальной скоростью за последние 12 лет, сообщает Вести.Экономика.

Хотя в прошлом году ЦБ РФ нарастил долю трежерис в резервах. Сейчас ситуация изменилась: облигации американского правительства продаются российским ЦБ с максимальной скоростью с 2011 г. В январе этого года Россия уменьшила вложения в ценные бумаги правительства США со 102,2 миллиарда долларов до 96,9 миллиарда.

С марта 2015 г. российский Центральный банк каждый месяц пополнял резервы главным драгоценным металлом. Сейчас Россия занимает уже шестое место среди держателей золота. Впереди только США, Германия, Италия, Франция и Китай.

Россия настолько энергично скупает золото, что обошла по объемам золотых резервов даже Китай.

В январе наша страна добавила к своим запасам еще 600 тыс. унций золота (18,66 тонны). За прошлый год было куплено 224 тонны, а с июня 2015 г. Центральный банк России приобрел уже более 576 тонн золота.

Если взять более длинный горизонт — с 2009 г., то получается, что Россия добавила в свои резервы более 1100 тонн золота, то есть больше, чем Китай, купивший 775 тонн.

Между тем, международные резервы страны неуклонно растут. По данным Банка России, в начале марта они достигли $455,2 млрд — максимума с сентября 2014 г. В 2018 г. рост резервов РФ демонстрирует лучшую динамику с 2006 г.