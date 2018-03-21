Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 21.03.2018

Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы

«Expert Online» 2018
  • Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
DPA/TASS

Россия избавляется от американских гособлигаций самыми быстрыми темпами с 2011 года, при этом скупает золото с максимальной скоростью за последние 12 лет, сообщает Вести.Экономика.

Хотя в прошлом году ЦБ РФ нарастил долю трежерис в резервах. Сейчас ситуация изменилась: облигации американского правительства продаются российским ЦБ с максимальной скоростью с 2011 г. В январе этого года Россия уменьшила вложения в ценные бумаги правительства США со 102,2 миллиарда долларов до 96,9 миллиарда. 

С марта 2015 г. российский Центральный банк каждый месяц пополнял резервы главным драгоценным металлом. Сейчас Россия занимает уже шестое место среди держателей золота. Впереди только США, Германия, Италия, Франция и Китай.

Россия настолько энергично скупает золото, что обошла по объемам золотых резервов даже Китай.

В январе наша страна добавила к своим запасам еще 600 тыс. унций золота (18,66 тонны). За прошлый год было куплено 224 тонны, а с июня 2015 г. Центральный банк России приобрел уже более 576 тонн золота.

Если взять более длинный горизонт — с 2009 г., то получается, что Россия добавила в свои резервы более 1100 тонн золота, то есть больше, чем Китай, купивший 775 тонн.

Между тем, международные резервы страны неуклонно растут. По данным Банка России, в начале марта они достигли $455,2 млрд — максимума с сентября 2014 г. В 2018 г. рост резервов РФ демонстрирует лучшую динамику с 2006 г. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
      Заявление Тиллерсона по России привело в ярость Белый дом
    2. Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
      Британия так и не дождалась поддержки от Трампа в конфликте с Москвой
    3. По правительству Великобритании нанесен мощный удар
      Правительство Терезы Мэй находится в подвешенном состоянии и становится все менее популярным у британцев. Очередной удар кабинет консерваторов получил там, где не ожидал - британско-голландская компания Unilever заявила о решении перенести свою штаб-квартиру из Лондона в Голландию и сменить «британское гражданство». Однако это только начало большого исхода крупного бизнеса из Великобритании на фоне предстоящего брекзита