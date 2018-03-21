Председатель КНР Си Цзиньпин, вновь избранный в понедельник на этот пост китайскими законодателями, пообещал в заключительной речи, что «нация займет подобающее ей место в мире» и что она «готова к кровавым битвам со своими врагами».

«Китайский народ с древних времен знает, что ничего не достается даром,- сказал он,- За счастье нужно бороться».

Западные СМИ критически отнеслись к словам китайского лидера. Си, по их мнению, представил дело так, что весь мир пытается бороться с мирным ростом влияния Китая на мировой арене и что ввиду этого Поднебесной необходимо продвигаться вперед любой ценой.

Конечно, китайский лидер едва ли хотел пугать планету.

«Развитие Китая никому не угрожает,- подчеркнул он.- Только те, кто привык угрожать другим, видят во всем угрозы».

Несмотря на заверения товарища Си в миролюбивости намерений Пекина, его слова о «кровавых битвах» наверняка напрягут многие страны и, в первую очередь, соседей Китая, с которыми у него неулаженные территориальные споры. Это, например, пять государств Юго-Восточной Азии, расположенных на берегах Южно-Китайского моря, или Япония, у которой спор с Поднебесной из-за островов в Восточно-Китайском море. Несомненно, на выступление Си обратят внимание в Индии, которая полвека назад уже воевала с Китаем и которая продолжает относиться к нему с большим подозрением. Наверняка, попытаются представить слова Си Цзиньпина как воинственное предупреждение соперникам, направленное на обострение международной обстановки, и в Вашингтоне, а также в столицах его западных союзников.

Насколько оправданы эти опасения, покажет, конечно, время, но определенные основания для таких тревог, наверное, имеются. В последние годы Пекин, который уже обошел США по ряду экономических показателей, все чаще играет «военными мускулами». Причем, сфера «интересов» Народно-освободительной армии Китая (НОАК) постоянно расширяется. Хотя пока, справедливости ради, следует подчеркнуть, что речь в основном идет об омывающих берега Поднебесной двух морях: Восточно- и Южно-Китайском, и северо-западной части Тихого океана. С другой стороны, в прошлом году была введена в строй первая военная база НОАК за пределами Китая – в африканском Джибути. Кроме этого, Пекин, сообщают СМИ, ведет переговоры с Афганистаном о строительстве военной базы и в этой стране.

Придя к власти пять с половиной лет назад, Си Цзиньпин взял курс на модернизацию и перевооружение китайской армии. Вне всяких сомнений, китайские ВС будут еще достаточно долго уступать по многим характеристикам, за исключением, конечно, численности, армиям США и России, но зная целеустремленность и упорство китайцев, можно не сомневаться, что это отставание будет неуклонно сокращаться и в конце концов сойдет на нет.

Говоря об агрессивных намерениях КНР, часто приводят в пример ее военный бюджет, который долго так же, как китайская экономика, рос двузначными темпами. Кстати, на закончившейся в понедельник в Пекине сессии ВСНП (парламента) был утвержден новый бюджет МО КНР, который на 8,1% превышает предыдущий бюджет и составляет 1,11 трлн юаней (175 млрд долларов). У наблюдателей складывается впечатление, что некоторое замедление темпов роста расходов на оборону осталось в прошлом. Специалисты обращают внимание на то, что рост военных расходов опережает рост темпов развития экономики КНР. Экономика Китая в прошлом году выросла на 6,9%, а в этом должна вырасти на 6,5%. Рост военных расходов составил в эти же годы 7 и 8,1% соответственно.

По расходам военного ведомства КНР уже давно занимает второе место на планете. До Америки, которая согласно проекту нового бюджета готова выделить Пентагону 716 млрд долларов, конечно, далеко. Однако в самом Пентагоне на это отвечают, что все зависит от того, как считать деньги и как их тратить. В Китае, уверены на Западе, «военные» статьи, если внимательно покопаться в документах, можно найти и в бюджетах других министерств и ведомств. Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) считает, что в 2016 году суммарные расходы Китая на оборону составили 216 млрд долларов, т.е. были на 44% больше официального бюджета МО КНР (150 млрд долларов).

Во-вторых, структуры военных бюджетов США и КНР довольно значительно отличаются друг от друга. В бюджете Пентагона, например, значительная часть расходов в отличие от бюджета МО КНР приходится на «человеческий фактор» - жалованье военнослужащим, пенсии ветеранам и т.д. Так что при формальном превышении военного бюджета над бюджетом НОАК в четыре раза, фактическое превышение существенно меньше.

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