Компанией Huawei скоро будут пугать детей

Лаборатории Касперского, которую фактически запретили в Америке, остается утешаться тем, что такое повышенное внимание американских властей вызывает не только российская компания, но и китайские гиганты. Мало того – мировой лидер в телекомовском секторе Huawei Technologies Co. объявлен сейчас угрозой для национальной безопасности не только в США, но и в их союзниках: Канаде, Австралии и Южной Корее. На этой неделе в парламенте Канады состоялись дебаты о китайском изготовителе телекоммуникационного оборудования. В Южной Корее директор крупнейшей телекомовской компании назвал Huawei «угрозой», а Австралия недавно фактическим вынудила правительство Соломоновых островов отказаться от услуг китайцев в прокладке подводного кабеля, который свяжет Зеленый континент с этой тихоокеанской страной. В основе всех страхов лежит кампания, развернутая властями США, которая утверждает, что китайцы представляют угрозу для национальной безопасности страны.

США предприняли ряд мер против крупнейшего поставщика беспроводного телекоммуникационного оборудования и третьего изготовителя смартфонов, штаб-квартира которого находится в Шэньчжэне. В результате этих действий американский рынок для Huawei был фактически закрыт. В январе телекоммуникационный гигант AT&T Inc. отказался от планов торговать смартфонами Huawei в Соединенных Штатах.

Предлогом для столь радикальных запретов послужил доклад Конгресса США, в котором утверждалось, что его оборудование используется китайскими властями для сбора секретной информации. О справедливости обвинений в шпионаже можно спорить долго, но ясно одно, что в выигрыше останутся американские телекомовские компании, которым таким способом удалось устранить опасного конкурента. Причем, не простого конкурента, а лидера в секторе телекоммуникаций. На Западе встревожены очень вероятной перспективой захвата Huawei лидерства и в развивающейся технологии 5G. В Америке и других западных странах не обращают внимания на утверждения китайской стороны, что компания Huawei – частная, а не государственная и что она никак не связана с властями Поднебесной и правительственными структурами. Руководство Huawei, продукция которого используется более чем в 170 странах, уже не первый год без особых успехов отвергает американские обвинения в том, что при помощи его оборудования китайское правительство якобы собирает важную информацию.

«Huawei разработал четкую и стабильную систему кибербезопасности и доказал ее эффективность»,- утверждает пресс-секретарь китайской компании.

Huawei продает свою продукцию союзникам США. Причем, там она проверяется в специальных лабораториях на предмет безопасности. В Великобритании, ближайшем союзнике Вашингтона в Европе, например, это делает лаборатория в Бэнбери, рядом с Оксфордом.

Любопытно, что даже в Австралии, которая настоятельно попросила правительство Соломоновых островов не покупать кабель у китайцев, сотрудники Huawei работают в правительственной комиссии по внедрению технологии 5G. По словам представителя Huawei, китайская компания работает со всеми крупными телекоммуникационными операторами на Зеленом континенте.

Но похоже, вольготной «жизни» Huawei в Австралии скоро придет конец. В феврале австралийского премьер-министра Малькольма Тернбулла проинформировали об опасностях сотрудничества с Huawei на закрытом совещании с сотрудниками Агентства национальной безопасности США (NSA) и Министерства внутренней безопасности в Вашингтоне.

В Канаде, где на Huawei работают более 400 ученых и инженеров, оппозиция, представленная Консервативной партией, потребовала в понедельник от правительства ответить на вопрос, что китайская компания делает в стране. Министр общественной безопасности Ральф Гудейл, не называя Huawei, пообещал законодателям, что правительство предпримет все необходимые меры для защиты канадских систем кибербезопасности. Накануне обсуждения в парламенте авторитетное торонтовское издание Globe and Mail опубликовало интервью с несколькими высокопоставленными сотрудниками службы безопасности и разведки Канады, которые подозревают китайского гиганта в шпионаже. Бывший глава Канадской службы разведки и безопасности Уорд Элкок сказал в интервью Wall Street Journal: «Думаю, нам следует очень осторожно относиться к широкому использованию оборудования Huawei».

Что касается Южной Кореи, то там, похоже, можно говорить о конкурентной борьбе в чистом ее виде. Дело в том, что интервью газете Korea Herald об угрозах со стороны Huawei дал не представитель службы безопасности, а бизнесмен, президент крупнейшей на Корейском полуострове телекоммуникационной компании SK Telecom Co. Пак Юн-Хо. По словам пресс-секретаря компании, они не пользуются оборудованием китайского телекомовского гиганта. Кстати, конкуренция на телекоммуникационном рынке Южной Кореи очень острая. В данный момент на нем, по данным исследовательской компании Gartner Inc., доминирует Samsung Electronics Co.

