Пентагон признался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России

Соединенные Штаты не имеют средств защиты от нового гиперзвукового оружия России. С такими выводами после детального изучения вопроса выступил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на слушании в комитете сената США по вооруженным силам. Его выступление приводит Business Insider.

Военный сообщил, что США ничего не смогут противопоставить России именно в случае применения сверхзвукового оружия.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», — сообщил Хайтен, который считает, что США смогут сдерживать Россию только «угрозой ядерного возмездия».

«Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», — цитирует издание американского военного.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания парламенту рассказал о новейших российских видах гиперзвукого оружия. В частности была представлена система «Авангард», которая способна лететь на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

Военные эксперты заявляют, что появление подобного вида вооружений делает бесполезной систему ПРО США, направленную против России.