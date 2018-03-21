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Москва, 21.03.2018

Пентагон признался в бессилии перед гиперзвуковым оружием России

«Expert Online» 2018
  • Гиперзвуковая система "Авангард"
Минобороны РФ

Гиперзвуковая система "Авангард"

Соединенные Штаты не имеют средств защиты от нового  гиперзвукового оружия России. С такими выводами после детального изучения вопроса выступил председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен на слушании в комитете сената США по вооруженным силам. Его выступление приводит Business Insider.

Военный сообщил, что США ничего не смогут противопоставить России именно в случае применения сверхзвукового оружия.

«У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас», — сообщил Хайтен, который считает, что США смогут сдерживать Россию только «угрозой ядерного возмездия».

«Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы», — цитирует издание американского военного.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания парламенту рассказал о новейших российских видах гиперзвукого оружия. В частности была представлена система «Авангард», которая способна лететь на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в двадцать раз.

Военные эксперты заявляют, что появление подобного вида вооружений делает бесполезной систему ПРО США, направленную против России.

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