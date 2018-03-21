Путин поручил проработать список на помилование из 16 человек

Президент России Владимир Путин дал поручение кремлевской администрации подготовить список на помилование. Список ему передала кандидат на пост президента Ксения Собчак. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что список Собчак был передан президенту.