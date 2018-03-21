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Москва, 21.03.2018

Путин поручил проработать список на помилование из 16 человек

«Expert Online» 2018

Президент России Владимир Путин дал поручение кремлевской администрации подготовить список на помилование. Список ему  передала кандидат на пост президента Ксения Собчак. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

Напомним, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что список Собчак был передан президенту.

«Действительно, такой список был Собчак передан президенту, президент его принял и поручил своей администрации проработать этот список», — приводит слова Пескова РИА новости.
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