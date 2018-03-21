Топилин рассказал, когда в России появятся электронные трудовые книжки

Максим Топилин – глава Минтруда РФ – рассказал, когда в нашей стране начнут вводить электронные трудовые книжки.

По его словам, это произойдёт не ранее 2020 года. Об этом чиновник заявил в ходе заседания правления Пенсионного фонда России, передаёт «Газета.Ru».

В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов, отметил, что ещё в прошлом году был проведён пилотный проект.

«На 2018 год запланировано внесение изменений в законодательство, разработка программного обеспечения, а также подготовка инфраструктуры», - резюмировал глава Пенсионного фонда России, добавив, что сегодня 80% сведений о трудовой деятельности находится в ПФР.

Ранее сообщалось, что большинство граждан РФ поддерживали введение электронных трудовых книжек. Согласно в результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За данную инициативу высказались 53% респондентов. В то же время они уточнили, что электронные трудовые книжки должны существовать наравне с бумажными. Между тем 19% респондентов высказались против электронных трудовых, 18% опрошенных поддержали полный отказ от бумажных книжек в пользу электронных.

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