Черный континент объединился в зону свободной торговли

Африканские страны подписали торговое соглашение и превратили большую часть Черного континента в зону свободной торговли.

Лидеры 44 из 55 независимых стран Африки подписали договор о создании зоны свободной торговли (CFTA). В зоне африканской свободной торговли проживает 1,2 млрд человек, а ВВП входящих в нее государств составляет порядка 3 трлн долларов. Говорить о том, что весь континент превратился в зону свободной торговли, не позволяет лишь то, что в договоре пока стоят подписи не всех африканских стран. Среди «отказников» крупнейшие экономики Черного континента – Нигерия и Южная Африка. Афрокомиссар по торговле и экономике Альберт Мучанга считает, что они скоро присоединятся к соглашению. Он также сообщил, что в июле состоится еще один африканский саммит, на этот раз в Мавритании, и что на нем он ожидает значительно увеличения числа участников CFTA.

Президент ЮАР Сирил Рамафоза заявил, что он поставит свою подпись под соглашением сразу после того, как получит разрешение парламента. Причины отсутствия в зоне Нигерии пока не ясны, но эксперты не исключают вероятности того, что президент Нигерии Мухаммаду Бухари не стал торопиться с подписанием документа из опасений, что он нанесет вред экономике его страны. По крайней мере, крупные нигерийские бизнесмены и профсоюзы опасаются этого. Бухари заявил, что нуждается в дополнительном времени для консультаций дома.

Разные причины у остальных отказников, среди которых больше нет крупных экономик. В зону свободной торговли не вошли Ботсвана, Намибия, Лесото, Замбия, Бурунди, Эритрея, Бенин, Сьерра-Леоне и Гвинея Биссау. Для формального создания зоны достаточно согласия 22 государств.

Несмотря на отсутствие Нигерии и ЮАР африканская зона станет крупнейшей организацией подобного рода по площади и второй после создания почти четверть века назад ВТО по количеству участников. Африканский союз (АС) начал работу над проектом документа в 2015 году. Официальное оформление торгового союза произошло в столице Руанды – Кигали на 10 Чрезвычайной сессии АС. Соглашение вступает в силу через полтора года. Столь длительный срок объясняется, что соглашение должны ратифицировать все подписанты, а их почти полсотни.

Важность подписания торгового соглашения подавляющим большинством африканских стран переоценить трудно. Экономисты считают слабую торговлю между странами континента одной из главных причин бедности Африки и отсутствия у нее сильной промышленной базы. Для африканского бизнеса сейчас выгоднее, считает Мерием Бенсала-Чакрун, возглавляющий Марокканскую ассоциацию бизнесменов, покупать товары за пределами континента, чаще всего в Азии, чем производить свои. Причин для того, что африканские государства вяло торгуют друг с другом, много. Это и колониальное прошлое, и высокие внутренние тарифы, и плохие дороги как автомобильные, так и железные; и очень сильная бюрократия, и коррупция на таможенных и пограничных постах. Сдерживает экономическое развитие Африки и относительно, конечно, небольшой размер внутренних рынков: население только двух стран – Нигерии и Эфиопии превышает 100 млн человек.

Главным условием для нормального функционирования континентальной зоны свободной торговли является, по мнению специалистов, открытие границ для свободного передвижения рабочей силы и товаров. Соглашение не будет эффективно работать, если африканцы не смогут свободно перемещаться из одной страны в другую и не будут открыты границы и отменены нетарифные барьеры.

На континенте уже имеются несколько региональных зон свободной торговли: ECOWAS на западе, EAC на востоке, SADC на юге, COMESA на юго-востоке. Однако более-менее эффективно функционирует только одна из них – EAC во главе с Кенией.

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