Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды

Курс доллара обвалился в среду и продолжил падение в четверг, не получив поддержки от ФРС США. Хотя американский регулятор на своем заседании в среду и повысил ставку на 0,25 процента, он дал понять, что в этом году последует еще только два повышения ставки, развеяв надежды долларовых быков на более жесткую политику ФРС.
Уже в четверг Дональд Трамп должен подписать меморандум о введении тарифов на китайский импорт.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в среду, что тарифы будут нацелены на высокотехнологичный сектор Китая и могут также включать ограничения на китайские инвестиции в США.
Инвесторы обеспокоены тем, что такой шаг может спровоцировать контрмеры со стороны Китая, что может привести к порочному кругу эскалации.
Цены на нефть и курс рубля резко выросли вечером в среду после того, как в Вашингтоне завершилось очередное заседание ФРС США по монетарной политике.
На итогах заседания курс доллара на Московской бирже снизился на 37 копеек, а в целом за сессию подешевел 66 копеек (рекордно с 26 февраля) и завершил торги на минимальной за 2 недели отметке - 56,88 рубля. Евро подешевел на 42 копейки - до 70,19 рубля.
Цены на нефть ускорили рост: Brent обновила рекорд со 2-го февраля, достигая 69,86 доллара за баррель и прибавляя 3,5% за день.
По мнению аналитиков, курс рубля продолжит рост на утренней сессии в четверг.
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