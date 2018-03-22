Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды

Курс доллара обвалился в среду и продолжил падение в четверг, не получив поддержки от ФРС США. Хотя американский регулятор на своем заседании в среду и повысил ставку на 0,25 процента, он дал понять, что в этом году последует еще только два повышения ставки, развеяв надежды долларовых быков на более жесткую политику ФРС.

Индекс доллара снижается в четверг на 0,3%, в среду курс американской валюты рухнул на 0,8% (крупнейшее за 2 месяца однодневное падение). Курс доллара теряет 22 марта к иене 0,4% - 105,67, евро растет к доллару на 0,2% до 1,2362.

Как прогнозировали аналитики, удержать от дальнейшего падения курс доллара могла только "ястребиная риторика" ФРС, так как мартовское повышение ставки уже полностью было отыграно рынками.

Теперь инвесторы сосредоточены на рисках торговой войны, которую могут инициировать США в самое ближайшее время.

Уже в четверг Дональд Трамп должен подписать меморандум о введении тарифов на китайский импорт.

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в среду, что тарифы будут нацелены на высокотехнологичный сектор Китая и могут также включать ограничения на китайские инвестиции в США.

Инвесторы обеспокоены тем, что такой шаг может спровоцировать контрмеры со стороны Китая, что может привести к порочному кругу эскалации.

Цены на нефть и курс рубля резко выросли вечером в среду после того, как в Вашингтоне завершилось очередное заседание ФРС США по монетарной политике.

На итогах заседания курс доллара на Московской бирже снизился на 37 копеек, а в целом за сессию подешевел 66 копеек (рекордно с 26 февраля) и завершил торги на минимальной за 2 недели отметке - 56,88 рубля. Евро подешевел на 42 копейки - до 70,19 рубля.

Цены на нефть ускорили рост: Brent обновила рекорд со 2-го февраля, достигая 69,86 доллара за баррель и прибавляя 3,5% за день.

По мнению аналитиков, курс рубля продолжит рост на утренней сессии в четверг.

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