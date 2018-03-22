Госкомпании обязали покупать у МСБ

Председатель кабмина РФ Дмитрий Медведев, говорится на сайте правительства РФ, подписал постановление, которым увеличено число госкомпаний, обязанных выполнять нормативы о закупках товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).

Так, в перечень конкретных заказчиков, планы закупок которых должны проверяться АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" ("Корпорация МСП") или региональными органами власти на соответствия требованиям по участию субъектов МСП в закупках, включено еще 639 компаний и предприятий. Теперь в этот перечень входят более 1050 компаний.

С начала текущего года, напоминает Finmarket, требования о закупке товаров, работ, услуг у малого бизнеса уже стали распространяться на госкомпании с годовой выручкой (величина активов - для кредитных организаций) более 500 млн рублей, а также на автономные учреждения, которые в течение года заключают контракты на поставку товаров, работ, услуг на общую сумму более 250 млн рублей.

Также были изменены критерии, по которым определяются госкомпании, в отношении которых проводится оценка или мониторинг соответствия требованиям норм о закупках у субъектов МСП. Теперь этот мониторинг проводиться в отношении конкретных (определяются правительством РФ) госкомпаний федерального уровня с объемом закупок более 1 млрд рублей, регионального уровня - 50 млн рублей, отдельных заказчиков федерального уровня (объем закупок за предыдущий календарный год должен составлять от 250 млн рублей до 1 млрд рублей) и регионального уровня (менее 50 млн рублей).

Новость стоит воспринимать двояко, считает генеральный директор CAF Group Наталья Ионова. С одной стороны, говорит она, это действительно хорошее развитие событий, так как оно расширяет круг потенциальных поставщиков и в целом контрагентов для госкомпаний, в руках которых, как известно, сосредоточены основные финансовые потоки. Фактически это возможность малому бизнесу выживать в тяжелых экономических условиях, находить заказы там, куда дорога им по большому счету закрыта.

К позитивным моментам тут также надо отнести то, продолжает эксперт, что работать станет проще мелким региональным компаниям, занимающимся, например, поставками товара в госучреждения районных городов и сельской местности. Кроме того, расширение круга поставщиков всегда усиливает конкуренцию. Так, еще в прошлом году директор департамента развития контрактной системы МЭР Максим Чемерисов заявлял, что в нашей стране только 5% закупок проходят на конкурентной основе, то есть путем проведения конкурсов и аукционов. Остальные 95% – неконкурентные, из них «36% осуществляется у единственного поставщика и порядка 59% осуществляется так называемыми иными способами.

С другой стороны, указывает Наталья Ионова, надо понимать, что и крупные госкомпании идут к крупным поставщикам не от лучшей жизни. Это и сложность подготовки необходимой для выполнения работ и услуг документации, аукционы и тендеры, подготовиться к которым малые компании правильно могут далеко не всегда. Это и производственные мощности, которые также не всегда удовлетворяют потребности крупных государственных компаний. Это и качество, которое может в конечном итоге не соответствовать заказу.

В целом, заключает Наталья Ионова, постановление правительства открывает дорогу для целого ряда малых и средних компаний в сектор, который фактически был закрыт для них. Но и МСБ надо учиться жить по правилам этого нового мира, соответствовать требованиям заказчиков, учиться работать с электронным документооборотом и в принципе с госзаказом. Вряд ли это будет быстрым процессом, но в среднесрочной перспективе однозначно позитивно отразится на ситуации с госзакупками.

Еще в прошлом году Правительство анонсировало плановый рост госзакупок у МСП, указывает, в свою очередь, член президиума "Опоры России" Ирина Капитанова. Так, еще в ноябре прошлого года был анонсирован рост заказов у малого бизнеса. Ожидалось что количество компаний увеличится с 400 до 1500 компаний. В полтора раза должна увеличится и обязательная квота прямых закупок у некрупных компаний — с нынешних 10% до 15%. Ожидалось, что настолько же расширится и объем таких закупок — если в 2017 году он оценивался в 2 трлн руб., то в этом году достигнет 3 трлн руб.

Это, полагает эксперт, безусловно, положительный сигнал для малого и среднего бизнеса. Деньги у госкомпаний есть, поэтому малый и средний сегмент предпринимателей ждет приток реальных средств, что не может не отразится на их росте. Что же касается расхожего заблуждения о том, что малый и средний бизнес ненадежен как поставщик товаров и услуг, то это скорее миф, нежели реальность, уверена Ирина Капитанова. Наоборот, главная проблема заключается в том, что деньги по госзакупкам порой бывает очень сложно получить деньги во время. Заказчики не укладываются в 30-дневный срок, установленный правительством. Например, объем несвоевременной оплаты по изученным договорам за январь—сентябрь прошлого года составил 51 млрд руб., или 13,7% их объема. Это огромная сумма для малого и среднего бизнеса.



Да, признает Ирина Капитанова, увеличение квот и объемов – это положительный сигнал, но весь позитивный эффект может быть нивелирован и другими сложностями. Так, существует большое количество разрозненных торговых площадок, которые устанавливают плату за вход (в отличие от госзакупок, для которых их число ограничено пятью, число площадок для закупок госкомпаний не ограничивается). Всего таких площадок около 130 и их деятельность никак не регулируется. Иными словами, если эти проблемы будут решены и государство предпримет действенные меры в области установки единых правил игры в этой сфере, то положительный эффект для реального сектора экономики не заставит себя ждать.

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