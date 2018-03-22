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Москва, 22.03.2018

Составлен рейтинг самых надежных банков России

«Expert Online» 2018

Журнал Forbes подготовил ежегодный ТОП-100  самых надежных  банков России за 2018 год. Для составления рейтинга учитывались данные международных и российских рейтинговых агентств.

Лидером рейтинга стал «Росбанк», на втором месте расположился «Юникредит-банк». «Бронза» у «Раффайзенбанка».

А вот «Сбербанку» досталось только четвертое место. Замыкает пятерку лучших «Ситибанк».

На шестом месте «Нордеа-банк», позицией ниже расположился  ВТБ. Места с восьмого по десятое достались «Bank of China», «Интезе» и «Газпромбанку» соответственно.

Как сообщили составители рейтинга, для начала были выбраны бвнки соответствующие трем параметрам: наличие и количество рейтингов, активы более 10 млрд руб., доля вкладов физлиц более 3% пассивов.

Forbes разделил банки по степени надежности на пять групп. В первую группу попали  банки с рейтингами Fitch BBB- и BB+. Вторая группа состоит из банков с рейтингами BB и BB-, в третью — с рейтингом B+, в четвертую — с рейтингом B, в пятую — с рейтингом B-.

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