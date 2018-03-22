Как Савченко угодила под обвинение в госперевороте

Деятельность депутата Надежды Савченко как политика давно разошлась с линией официального Киева, но непосредственным поводом для довольно-таки фантастического обвинения могла стать поездка в Минск на встречу с лидерами ДНР и ЛНР

Свободу Надежде Савченко?

Украина удивила еще одной фантастической новостью. В середине марта Генпрокурор Юрий Луценко с трибуны Верховной рады объявил о раскрытии попытки государственного переворота и обвинил считавшуюся еще недавно героиней депутата Надежду Савченко в намерении взорвать парламент и поубивать находящихся в сессионном зале чиновников и народных избранников.

А в четверг члены регламентного комитета Верховной рады поддержали ходатайство Генпрокуратуры Украины о задержании и аресте Савченко. Ранее они проголосовали за лишение ее депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности для «пресечения совершения преступлений». Теперь вопрос предстоит решать Верховной Раде.

Луценко – из породы тех политиков, что умеют удивлять журналистов. Но своим представлением на лишение депутатской неприкосновенности внефракционного депутата Надежды Савченко он, казалось бы, превзошел самого себя. Оказалось — нет. По крайней мере часть Верховной Рады Украины к этому была уже готова.

Из обвинений следует, что Надежда Савченко вместе с некими подручными собиралась взорвать ложи, на которых должны были находиться члены правительства, а может и президент, обрушить с помощью гранатометов потолок сессионного зала и, надо полагать, хитро спрятавшись от падающего потолка, добить оставшихся в живых народных избранников. Этому обвинению, утверждал прокурор в своей речи перед Радой, имеются неопровержимые доказательства. Пока широкой публике явлен лишь один участник заговора: глава организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Но, заверяет Луценко, есть и другие.

Особенности национальных переворотов

Заявление генпрокурора, естественно, не может не вызвать много вопросов. Прежде всего, если доказательства такие неопровержимые, почему Луценко не вносил представление о лишении Савченко депутатской неприкосновенности немедленно? Да и сам план переворота, по крайней мере, в изложении Луценко выглядит, мягко говоря, нелепо. Власть на Украине уже менялась насильственным способом. Но менять ее без поддержки широких народных масс (то есть, созыва Майдана) никому еще не приходило в голову. А уж тем паче, не находилось радикалов, готовых свергать «злочинну владу» посредством бойни в стенах парламента. Напрашивается вывод, что или Савченко – не путчист, а маньячка, или доказательства генпрокуратуры не такие уж неопровержимые.

Сомневаться в добросовестности работы ведомства Луценко заставляют и известные обстоятельства «дела Рубана», по которому, собственно, и проходит Савченко. Владимир Рубан, получивший широкую известность как организатор обмена пленных, захваченных в ходе Донбасской войны, был арестован в первой половине марта, на одном из блокпостов, во время пересечения на автомобиле линии фронта. В мебели, которую он вез из Донецка, обнаружили автомат, гранатомет и гранаты (не для этого гранатомета). Рубан утверждает, что оружие не его. По его словам, мебель он перевозил по просьбе майора Павла Балова (позывной «Кедр»).

Этот майор — одна из зловещих и загадочных фигур конфликта на Донбассе. Балов и его восьмой полк спецназа, как считается, специализируются на ликвидации полевых командиров республик. В частности, в ДНР «Кедра» прямо обвиняют в уничтожении известных Гиви и Моторолы. Имя Балова также упоминается во множестве публикаций СМИ о темных историях, которые связаны с контрабандой через неподконтрольные Киеву территории.

Например, майору приписывают убийство волонтера и внештатного сотрудника СБУ Андрея Галущенко («Эндрю»), якобы раскрывшего масштабную схему наркотрафика в зоне Донбасского конфликта. Если бы Рубана обвинили в том, что он затеял с Баловым какой-то нелегальный бизнес, это вызвало бы вопросы, но не изумление. Однако СБУ, а потом и генпрокуратура вписали арест главы «Офицерского корпуса» в поистине фантастический контекст. Злосчастный гранатомет, как оказалось, то самое оружие, которое собирались использовать для переворота в Киеве. То есть, в наводненной оружием Украине, заговорщики не нашли другого способа вооружиться, кроме как завести «стволы» из Донецка.

Ответ партии войны

Если допустить наиболее вероятное, что никакого заговора не было, то все дело может быть в разборках украинских спецслужб. Луценко, а еще больше, глава СБУ Василий Грицак, отставку которого журналисты пророчат уже не первый месяц, могут напомнить президенту Петру Порошенко о собственной нужности. Дело Рубана-Савченко косвенно ставит под удар Главное управление разведки (ГУР) и его бывшего руководителя Валерия Кондратюка, ныне являющегося заместителем главы администрации президента Украины. Этот человек считается одним из возможных сменщиков Грицака и недругом Луценко. К ГУР относился тот самый 8-й полк спецназа, в котором служит Балов.

Другое объяснение: дело о перевороте – это удар по позициям Виктора Медведчука, ключевого участника переговоров в Минске и своеобразного «связного» между официальными Киевом и Москвой. Его часто называют покровителем Рубана, который помогал обеспечивать прикрытие при поездках на неподконтрольные Киеву территории Донбасса. Правда, он это категорически отрицают.

Как бы то ни было, желающих исключить Медведчука из процесса мирного урегулирования на Украине более чем достаточно, в первую очередь, среди сторонников продолжения боевых действий, которых в силовых структурах страны немало.

Савченко стала костью в горле у Киева давно. Она не обинуясь обвиняла власти в различных грехах и выдвинула план изменения государственного устройства. Но непосредственной причиной для обвинений является все же, скорее всего, ее поездка в декабре в Минске и встреча там с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Обсуждались, ни много, ни мало, выполнение Минских соглашений и обмена пленными в формате «всех на всех». Порошенко был возмущен, ее стали сторониться и во фракции «Батькивщина», у которой, между прочим, независимый депутат была на выборах первым номером списка. Савченко побывала на допросе в СБУ.

Наконец, популярна еще одна версия: дело Рубана-Савченко – пиар-ход Порошенко. Он-де создает очередной проект управляемой оппозиции, призванной оттянуть голоса востока страны у Юлии Тимошенко. К изрядно подзабытой избирателями Савченко умышленно подогревается интерес, ей создается имидж гонимой неправедной властью за правду. А этот имидж украинским избирателям по прежнему приходится по сердцу.

В любом случае, можно с большой долей уверенности прогнозировать, что долгий тюремный срок кавалеру звезды «Герой Украины» Савченко не грозит. Ведь представители нынешней украинской генпрокуратуры уже не раз во всеуслышание заявляли о том, что у них есть неопровержимые доказательства по большинству громких уголовных дел, которые расследуются с момента смены власти в 2014 году. Но даже до суда, не говоря уж о приговорах, ни одно из них по существу так и не дошло. Это обстоятельство, безусловно, должно вдохновлять Савченко даже если она все-таки окажется в статусе обвиняемой.