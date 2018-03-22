Американская компания Nectome обещает бессмертие. Для этого она предлагает сохранить разум человека.

Американская компания Nectome обещает бессмертие. Для этого она предлагает сохранить разум человека.

В Америке придумали очередной способ обретения бессмертия. По крайней мере, это утверждает Роберт Макинтайр, выпускник Массачусетского технологического института (MIT) и один из основателей стартапа Nectome. То, что Nectome поддерживает компания Y-Combinator, работающая в формате бизнес-инкубатора, обнадеживает, потому что этот солидный венчурный фонд не выбрасывает деньги на абсолютно бессмысленные и глупые проекты и идеи.

У Роберта Макинтайра и Майкла Макканны, соучредителя Nectome, есть одно преимущество перед другими стартапами – им не нужно придумывать девиз и рекламу своей компании. Они находятся на поверхности. Nectome можно справедливо называть «убийственным стартапом», потому что он действительно предлагает умертвить еще живого клиента, чтобы дать ему бессмертие. Макинтайр говорит, что предлагаемая ими процедура на 100 процентов смертельна.

«Это дает нам уникальное положение среди всех остальных компаний Y Combinator»,- не без гордости объясняет он.

Компания Nectome хочет сохранить мозг человека со всеми нейронными связями и прочим для будущего использования. Ближайшее сравнение, которое сразу приходит на ум – «Голова профессора Доуэля» советского фантаста Алеександра Беляева. Умерщвление (без кавычек) клиента происходит путем ввода в сонную артерию смеси специальных химических веществ, обладающих бальзамирующим воздействием. Они позволят телу сохраниться сотни или тысячи лет. Затем Nectome предполагает загрузить мозг клиента в облако или какое-то другое хранилище, похожее на него, чтобы в нужный момент включить его для продолжения вечной жизни. Если такое существование можно назвать «жизнью», добавляют многочисленные скептики, потому что оно будет протекать в цифровом пространстве. Кстати, сами Макинтайр и Маканна говорят не о бессмертии, а только о подготовке мозга к переводу в цифровое состояние.

Сам процесс сохранения разума (сознания) таким способом, наверное, лучше всего назвать «высокотехнологическое бальзамирование», хотя его авторы называют технологию «альдегид стабилизированным криосохранением». В феврале этого года Макинтайр и Макканна уже проделали пробную процедуру с мозгом женщины через 2,5 часа после ее смерти. Работа заняла около 6 часов. По словам Макинтайра, в скором будущем они намерены проверить свою технологию на мозге пациента, согласного добровольно уйти из жизни при помощи эвтаназии.

Когда речь заходит о смерти и бессмертии, неизбежно возникает немало этических и юридических проблем. Роберт Макинтайр уже консультировался с юристами и утверждает, что процедура является вполне законной, потому что она похожа на эвтаназию, которая разрешена в нескольких американских штатах.

Многие ученые сомневаются в возможности такого бессмертия, но бизнес идеей Макинтайра явно заинтересовались. Достаточно сказать, что Nectome победила в федеральном конкурсе и получила крупный грант от Национального института психического здоровья в размере 960 тыс. долларов. Всего же Nectome сумел уже собрать 1 млн долларов, включая 120 тыс. от Y Combinator. Наверное, на эти деньги она сотрудничает с Эдвардом Бойденом, очень известным нейрохирургом из MIT, который разработал технику, позволяющую сохранить мозг, например, свиньи так, что в нем под микроскопом видны все синапсы (нейронные связи).

Когда в Nectome произойдет первое коммерческое убийство, Макинтайр и Макканна точно сказать не могут. До практического осуществления идеи высокотехнологического бальзамирования еще не один год, но это не мешает основателям убийственного стартапа предлагать всем желающим внести задаток в размере 10 тыс. долларов и встать в очередь на бессмертие. Справедливости ради следует сказать, что деньги в том случае, если клиент передумает и захочет жить сейчас, а не потом, они обещают вернуть. 25 человек деньги уже сдали и теперь ждут своей очереди на вечную жизнь. Среди них, к слову, 32-летний инвестор Сэм Альтман, один из создателей Y Combinator, который уверен, что в ближайшем будущем мозг человека будет оцифрован.