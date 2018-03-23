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Москва, 23.03.2018

Глава Центробанка рассказала, какие факторы ограничивают рост российской экономики

«Expert Online» 2018

Эльвира Набиуллина – глава ЦБ РФ – рассказала, какие факторы ограничивают рост экономики страны.

По её мнению, экономический рост в России ограничивает не уровень ключевой ставки Центробанка, а структурные факторы.

Об этом Набиуллина заявила в ходе своей пресс-конференции, передаёт РИА Новости.

Глава регулятора также отметила, что не считает, что экономический рост в России восстанавливается и уже очень близок к потенциальным.

«Темпы экономического роста ограничиваются, на наш взгляд, структурными факторами», – резюмировала Набиуллина, добавив, что ЦБ РФ оценивает потенциальные темпы экономического роста России в 1,5-2%.

Ранее сообщалось, что Совет директоров ЦБ РФ 23 марта 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых.

Позже Гарегин Тосунян – глава Ассоциации российских банков (АРБ) – прокомментировав решение регулятора, подчеркнул, что плавное снижение ключевой ставки всегда оправданно и разумно.

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