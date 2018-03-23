Из супермаркета во Франции освободили всех заложников

Заложники, которые были захвачены неизвестным в супермаркете, расположенном во французской коммуне Треб, освобождены.

По данным телеканала BFMTV, который ссылается на свои источники в местной полиции, в результате этого инцидента могли погибнуть от одного до двух человек. Среди погибших, предположительно и сам террорист.

Ранее сообщалось, что неизвестный на машине открыл огонь по спецназовцам в коммуне Каркасон. После этого он продолжил свой путь, ворвался с оружием в супермаркет в коммуне Треб и захватил заложников.

Позже нападавший заявил, что является боевиком террористической организации «Исламское государство». *

*«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.