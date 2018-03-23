Российские учёные нашли средство для лечения рака

Учёные Архангельского Северного федерального университета (САФУ) выяснили, какие вещества могут бороться с раком.

Согласно результатам исследования, которое проводилось в центре коллективного пользования научным оборудованием «Арктика», победить онкологические заболевания можно при помощи берёзовой коры, точнее веществ, содержащихся в ней, пишет журнал

Russian Chemical Bulletin.

Установлено, что пентациклические тритерпеноиды, полезные вещества, содержащиеся в коре берёзы, обладают антибактериальными, антивирусными, жаропонижающими и ранозаживляющими свойствами, а также положительно влияют на функции печени.

Более того, благодаря своей противоопухолевой активности эти вещества в сочетании с низкой токсичностью могут послужить ингредиентом при создании лекарств от рака.

При этом отмечается, что пентациклические тритерпеноиды также содержатся в кожуре фруктов, листьях и коре других деревьев. Тем не менее в березовой коре их обнаружили в концентрации до 40 %.

Ранее сообщалось, что учёные Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН рассказали о том, как можно удалить раковые клетки, тем самым победив эту страшную болезнь.

В ходе опытов над мышами исследователи выяснили, что доставленные к раковой клетке наночастицы золота в результате воздействия на них зеленым светом поглощают излучение и нагреваются, что приводит к гибели злокачественных клеток. При этом здоровая ткань остается нетронутой.