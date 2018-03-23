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Москва, 23.03.2018

США намекнули Китаю на увеличение закупок их СПГ для снижения торгового дисбаланса

«Expert Online» 2018

США недовольны значительным торговым дефицитом в отношениях с Китаем, но у Пекина есть способы решить эту проблему, одним из которых является увеличение импорта американского природного газа, считает министр торговли США

Уилбур Росс – министр торговли США – заявил, что американские власти недовольны значительным торговым дефицитом в отношениях с Китаем.

При этом чиновник подчеркнул, что у Пекина есть способы решить эту проблему, одним из которых является увеличение импорта природного газа из США, передаёт Bloomberg TV.

По словам Росса, переход КНР с закупки газа у других стран на импорт СПГ из США будет «простейшим решением» после того, как глава Белого Дома Дональд Трамп объявил о решении обложить ввозными пошлинами поставки товаров из Китая на 60 млрд долл. в год.

«Китаю необходимо импортировать очень большие объёмы СПГ, и с их точки зрения будет весьма логично больше импортировать от нас, хотя бы по той причине, что им нужно диверсифицировать источники поставок. У этого решения будет и дополнительный эффект в виде сокращения дефицита, – резюмировал министр торговли США.

Напомним, в прошлом году Китай увеличил импорт природного газа на 27% - до 95 млрд куб. м, став вторым крупнейшим импортером газа в мире.

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