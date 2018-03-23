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Москва, 23.03.2018

США обеспокоены возможностями российских крылатых ракет

«Expert Online» 2018

По заявлению главы Северного командования Вооруженных сил США генерал Лори Робинсон новейшие российские крылатые ракеты могут долететь до американской территории. Подобное заявление он сделал на слушаниях в комитете американского сената по делам вооруженных сил.

Она также подчеркнула, что для США возросла угроза с территории России из-за большой дальности полета новейших крылатых ракет.

«Россия отдает приоритет разработке новейших крылатых ракет, которые могут представлять опасность объектам на территории Северной Америки», — сообщила  Робинсон, она также высказала озадаченность невозможностью отследить крылатые ракеты России.

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