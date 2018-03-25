Евросоюзу стало не до «брекзита»

Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. Причем на международном уровне. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите (то есть коллективному продавливанию позиции Великобритании) и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России, чье коварство не знает границ» и озабоченно кивать головами.

Покрутить в ответ на это пальцем у виска публично никто не может – европейцы обязаны поддерживать Великобританию, ведь в ином случае окончательно исчезнет призрак «единства Запада». Кто-то даже уверен в том, что потакание Британии принесет дивиденды в плане дальнейшего развития отношений между берегами Ла-Манша. По словам итальянского министра по делам Европы Сандро Годзи, нынешняя ситуация убедит Соединенное Королевство, что даже после Брекзита Британии необходима будет поддержка ЕС по многим вопросам. И данное убеждение будет залогом «тесного партнерства в области безопасности, обороны и внешних сношений» между Лондоном и Брюсселем. Наконец, демонизация России сейчас в тренде и системным европейским политикам сложно против него идти.

Однако согласиться можно по-разному. Можно, как истинный лимитроф, вскинуть руку к козырьку в ответ на просьбу из заграничного обкома, а можно ответить в стиле Дона Корлеоне – сказать «да», но так, чтобы это звучало как «нет». ЕС в целом ответил по второму сценарию.

Да, по итогам саммита страны-члены ЕС согласились с тем, что «весьма вероятно» Россия стояла за отравлением Скрипалей, и приняли решение отозвать посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера «для консультаций» сроком на 4 недели. Однако Англия-то хотела большего - Лондон пытался принудить ЕС позиционировать Россию как стратегического противника. Вместо этого лишь традиционное «весьма вероятно».

Меньшего – надо быть объективными – быть не могло. Что же касается отзыва для консультаций господина Эдерера, то это была такая же минимальная «помощь материально». Причем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте четко заявил, что это «мера, а не санкция» в адрес Москвы. Санкций же, как таковых, ЕС коллективно не принял.

Столь скудный результат объясняется очень просто – далеко не все государства-члены ЕС пошли на поводу у Лондона. «Мы просто не имеем возможности ответить адекватно, поскольку у всех стран совершенно разные взгляды относительно исполнителей этой атаки», — отметил Дональд Туск. Кое-кто в Европе еще помнит, что такое право. И понимает, что виртуальные доказательства Терезы Мэй не имеют к нему никакого отношения. Тот же греческий премьер Алексис Ципрас перед саммитом заявил, что ЕС «должен выразить солидарность с Великобританией и ее народом, однако в то же время необходимо провести расследование».

Расследование, которое уполномочена провести только Организация по запрету химического оружия. Не прошло и трех недель с момента инцидента, как Британия наконец-то позволила миссии ОЗХО исследовать место инцидента, а итоги этого расследования будут лишь еще через несколько недель. Позицию Ципраса «подождать и посмотреть» разделяли и лидеры других стран ЕС, не желающие затем просить у своих избирателей «понять и простить» их за потакание британской истерии. Поэтому, по словам Туска, на саммите был достигнут такой компромисс, который мог быть достигнут.

Однако пан Туск тут же заявил, что консенсус-консенсусом, однако никто не запрещает отдельным странами ЕС вводить против Москвы дополнительные односторонние наказания.

«Судный день» назначен на 26 марта. В понедельник, по данным прессы, страны ЕС намерены начать высылку российских дипломатов, связанных с разведкой (по разным данным, до 10 дипломатов, как утверждает Guardian, или до 20, по данным Times). Среди них, очевидно, страны Прибалтики во главе с могучей Польшей, а также, судя по всему, Франция.

Эммануэль Макрон оценил игру Терезы Мэй во внешнюю угрозу для поднятия внутреннего рейтинга и решил этот трюк повторить (сейчас во Франции идут многосоттысячные протесты из-за его экономических реформ, направленных на сокращение социальных расходов бюджета, а рейтинг президента с каждым месяцев пробивает дно — по состоянию на март он составляет около 40%). «Это агрессия против безопасности и суверенитета союзника, на сегодняшний день члена ЕС, и это требует ответной реакции», — рассуждает на этом фоне Макрон.

Возможно, к списку высылающих присоединится Чехия – тамошнюю власть и общественное мнение (которые изначально не поддерживали обвинения) очень обидели слова Марии Захаровой, когда представитель российского МИД назвала Чехию одной из стран, способной производить «Новичок». Издание Bloomberg пишет о том, что к массовому изгнанию российских дипломатов присоединится и американский президент Дональд Трамп – по крайней мере, на этом настаивают его советники. По словам представительницы Госдепа Хизер Науэрт, США рассматривают меры, которые «продемонстрируют нашу солидарность с союзником и заставят Россию ответить на нарушение международных норм и соглашений».

Дипломатические изгнания, конечно, станут неприятным ударом по Москве – однако самой Европе они нанесут куда больше вреда. Ведь высылка российских дипломатов-разведчиков из стран ЕС приведет к зеркальной высылке дипломатов-разведчиков этих стран из их посольств, расположенных в России. А значит нанесет удар по местной резидентуре, причем в начале столь важной для запада шестилетки российской истории.

Не исключено, что отдельные голоса в Евросоюзе будут «пищать» о необходимости принятия дополнительных санкций. Начиная от расширения списка физических лиц, против которых введены финансовые и визовые ограничения, и заканчивая бойкотом Чемпионата мира по футболу. «В России все используется для политических целей, в том числе для того, чтобы Россия гордилась званием столицы мировой религии — футбола», — говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус. А Борис Джонсон (хамски) сравнил этот чемпионат с Гитлеровской пропагандистской олимпиадой 1936 года.

Москве нелегко терпеть этот фарс и оскорбления, однако Кремль пока держится и, сохраняя серьезное выражение лица, упирает на международное право. Просит дать экспертам ОЗХО нормально провести расследование. Однако французский президент продолжает жечь напалмом остатки веры в европейское право. Работа Миссии ОЗХО, по его словам, «будет полезной, но не изменит наш взгляд на происходящее». Занавес.