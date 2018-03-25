Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Политика
Москва, 26.03.2018

Евросоюзу стало не до «брекзита»

«Expert Online» 2018
  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй среди коллег (справа президентом Литвы Даля Грибаускайте) во время весеннего саммита Евросоюза в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 22 марта 2018 года
Zuma/TASS Автор: Thierry Monass

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй среди коллег (справа президентом Литвы Даля Грибаускайте) во время весеннего саммита Евросоюза в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, Бельгия, 22 марта 2018 года

Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. Причем на международном уровне. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите (то есть коллективному продавливанию позиции Великобритании) и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России, чье коварство не знает границ» и озабоченно кивать головами.

Покрутить в ответ на это пальцем у виска публично никто не может – европейцы обязаны поддерживать Великобританию, ведь в ином случае окончательно исчезнет призрак «единства Запада». Кто-то даже уверен в том, что потакание Британии принесет дивиденды в плане дальнейшего развития отношений между берегами Ла-Манша. По словам итальянского министра по делам Европы Сандро Годзи, нынешняя ситуация убедит Соединенное Королевство, что даже после Брекзита Британии необходима будет поддержка ЕС по многим вопросам. И данное убеждение будет залогом «тесного партнерства в области безопасности, обороны и внешних сношений» между Лондоном и Брюсселем. Наконец, демонизация России сейчас в тренде и системным европейским политикам сложно против него идти.

Однако согласиться можно по-разному. Можно, как истинный лимитроф, вскинуть руку к козырьку в ответ на просьбу из заграничного обкома, а можно ответить в стиле Дона Корлеоне – сказать «да», но так, чтобы это звучало как «нет». ЕС в целом ответил по второму сценарию.

Да, по итогам саммита страны-члены ЕС согласились с тем, что «весьма вероятно» Россия стояла за отравлением Скрипалей, и приняли решение отозвать посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера «для консультаций» сроком на 4 недели. Однако Англия-то хотела большего - Лондон пытался принудить ЕС позиционировать Россию как стратегического противника. Вместо этого лишь традиционное «весьма вероятно».

Меньшего – надо быть объективными – быть не могло. Что же касается отзыва для консультаций господина Эдерера, то это была такая же минимальная «помощь материально». Причем премьер-министр Нидерландов Марк Рютте четко заявил, что это «мера, а не санкция» в адрес Москвы. Санкций же, как таковых, ЕС коллективно не принял.

Столь скудный результат объясняется очень просто – далеко не все государства-члены ЕС пошли на поводу у Лондона. «Мы просто не имеем возможности ответить адекватно, поскольку у всех стран совершенно разные взгляды относительно исполнителей этой атаки», — отметил Дональд Туск. Кое-кто в Европе еще помнит, что такое право. И понимает, что виртуальные доказательства Терезы Мэй не имеют к нему никакого отношения. Тот же греческий премьер Алексис Ципрас перед саммитом заявил, что ЕС «должен выразить солидарность с Великобританией и ее народом, однако в то же время необходимо провести расследование».

Расследование, которое уполномочена провести только Организация по запрету химического оружия. Не прошло и трех недель с момента инцидента, как Британия наконец-то позволила миссии ОЗХО исследовать место инцидента, а итоги этого расследования будут лишь еще через несколько недель. Позицию Ципраса «подождать и посмотреть» разделяли и лидеры других стран ЕС, не желающие затем просить у своих избирателей «понять и простить» их за потакание британской истерии. Поэтому, по словам Туска, на саммите был достигнут такой компромисс, который мог быть достигнут.

Однако пан Туск тут же заявил, что консенсус-консенсусом, однако никто не запрещает отдельным странами ЕС вводить против Москвы дополнительные односторонние наказания.

«Судный день» назначен на 26 марта. В понедельник, по данным прессы, страны ЕС намерены начать высылку российских дипломатов, связанных с разведкой (по разным данным, до 10 дипломатов, как утверждает Guardian, или до 20, по данным Times). Среди них, очевидно, страны Прибалтики во главе с могучей Польшей, а также, судя по всему, Франция.

Эммануэль Макрон оценил игру Терезы Мэй во внешнюю угрозу для поднятия внутреннего рейтинга и решил этот трюк повторить (сейчас во Франции идут многосоттысячные протесты из-за его экономических реформ, направленных на сокращение социальных расходов бюджета, а рейтинг президента с каждым месяцев пробивает дно — по состоянию на март он составляет около 40%). «Это агрессия против безопасности и суверенитета союзника, на сегодняшний день члена ЕС, и это требует ответной реакции», — рассуждает на этом фоне Макрон.

Возможно, к списку высылающих присоединится Чехия – тамошнюю власть и общественное мнение (которые изначально не поддерживали обвинения) очень обидели слова Марии Захаровой, когда представитель российского МИД назвала Чехию одной из стран, способной производить «Новичок». Издание Bloomberg пишет о том, что к массовому изгнанию российских дипломатов присоединится и американский президент Дональд Трамп – по крайней мере, на этом настаивают его советники. По словам представительницы Госдепа Хизер Науэрт, США рассматривают меры, которые «продемонстрируют нашу солидарность с союзником и заставят Россию ответить на нарушение международных норм и соглашений».

Дипломатические изгнания, конечно, станут неприятным ударом по Москве – однако самой Европе они нанесут куда больше вреда. Ведь высылка российских дипломатов-разведчиков из стран ЕС приведет к зеркальной высылке дипломатов-разведчиков этих стран из их посольств, расположенных в России. А значит нанесет удар по местной резидентуре, причем в начале столь важной для запада шестилетки российской истории.

Не исключено, что отдельные голоса в Евросоюзе будут «пищать» о необходимости принятия дополнительных санкций. Начиная от расширения списка физических лиц, против которых введены финансовые и визовые ограничения, и заканчивая бойкотом Чемпионата мира по футболу. «В России все используется для политических целей, в том числе для того, чтобы Россия гордилась званием столицы мировой религии — футбола», — говорит литовский министр иностранных дел Линас Линкявичус. А Борис Джонсон (хамски) сравнил этот чемпионат с Гитлеровской пропагандистской олимпиадой 1936 года.

Москве нелегко терпеть этот фарс и оскорбления, однако Кремль пока держится и, сохраняя серьезное выражение лица, упирает на международное право. Просит дать экспертам ОЗХО нормально провести расследование. Однако французский президент продолжает жечь напалмом остатки веры в европейское право. Работа Миссии ОЗХО, по его словам, «будет полезной, но не изменит наш взгляд на происходящее». Занавес.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    «ШИНЫ, РТИ и КАУЧУКИ- 2018»

    ​С 24 по 27 апреля соберутся наиболее успешные игроки рынка производства резинотехнических изделий, каучуков, а также шинной промышленности.

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
      Курс доллара резко обвалился, лишившись последней надежды
    3. Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы
      Россия нашла альтернативу вложениям в долларовые активы