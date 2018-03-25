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Москва, 26.03.2018

Пожар в ТЦ в Кемерово: жертвы и много пропавших без вести

«Expert Online» 2018

Вторая половина дня воскресенья, 25 марта, оказалась омрачена трагическими известиями из Кемерово. Там при пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». По данным РИА-Новости на 22.48 по московскому времени, 69 человек, в том числе 40 детей, пропали без вести. Агентство сообщает об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Интерфакс сообщает, что погибло 22 человека, по данным скорой помощи города, в больницах Кемерово находятся 37 пострадавших. Среди погибших есть дети.

Пожар локализован, первоначально его площадь составила 1,5 тыс кв. м на верхнем этаже, из-за чего обрушилась кровля. По поручению президента РФ Владимира Путина туда в Кемерово вылетел глава Министерства по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.  Из Сибири и из Москвы туда прибывают аэромобильные группировки МЧС.

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