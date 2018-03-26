Из торговых центров должно быть больше выходов

Пожар продолжался почти сутки

В воскресенье в 16:10 (12:10 мск) начался пожар в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который охватил площадь в 1500 кв. м и продолжался 19 часов. Погибли 53 человека (по другим сведениям — 55), сообщает «Коммерсантъ». В числе погибших девять детей. 59 человек (в том числе 41 ребенок) считаются пропавшими без вести.

Днем по местному времени удалось найти пятерых из 64 человек, ранее заявленных как без вести пропавшие, сообщил ТАСС. Это трое несовершеннолетних, девушка и молодой человек, они, как выяснилось, не находились на месте трагедии.

12 человек госпитализированы, в том числе выпрыгнувший из окна торгового центра одиннадцатилетний мальчик, он в реанимации. Ребенок остался без родителей.

Девять человек находятся в токсикологическом отделении с отравлением угарным газом. 36 человек получили медпомощь на дому.

В больнице, где находятся пострадавшие, побывала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Ранее вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов заявил, что получивших тяжелые травмы при необходимости госпитализируют в лучшие клиники страны.

Президентом Владимиром Путиным даны необходимые поручения по помощи семьям пострадавших и медицинскому обеспечению всем необходимым, сообщается на сайте Кремля. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев объявил, что семьи жертв пожара получат по 1 млн руб.

На 14:20 утра по местному времени спасатели ведут проливку отдельных очагов возгорания, разбирают завалы на месте обрушения крыши. Работать приходится при экстремально высоких температурах и при практически нулевой видимости, сказали в МЧС агентству РИА Новости.

Глава МЧС России Владимир Пучков поставил задачу до 18.00 по местному времени (14.00 мск) завершить первый этап поисково-спасательных работ на месте пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин распорядился создать оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим при пожаре.

Кемеровские учителя проводят переклички учеников в мессенджерах. Дети на каникулах, и педагоги не знают, где они находятся, рассказали РИА Новости родители учащихся.

Люди несут к месту трагедии цветы.

Почему это могло произойти?

СКР возбудил уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности, нарушении требований пожарной безопасности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что «в рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания». По разным данным, это либо комната для отдыха детей, либо кинозал.«Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр», - сообщила представитель СКР.

На месте происшествия работают следователи и дознаватели МЧС. О причинах пожара говорить пока преждевременно, заявил глава ведомства Владимир Пучков. В сообщениях высказываются версии о причинах: свечка на торте в комнате, где праздновали день рождения, воспламенение поролона в батутной, предположительно из-за баловства зажигалкой, наконец — электропроводка. На ее отключения и ранее не раз обращали внимание сотрудники ТРЦ, сообщили «Вести ФМ».

В Кемерове проверят безопасность мест с массовым пребыванием детей. «Надо выяснить конкретно, почему детей не вывели вовремя, почему так отвратительно прошла эвакуация», — сказал региональный уполномоченный по правам ребенка Дмитрий Кислицын в интервью RT.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что причиной пожара стала халатность, Пожар в «Зимней вишне» должен стать сигналом к проверкам во всех торговых центрах, сказала она.

В связи с трагедией возникает очень много вопросов. Например, по поводу используемых в отделке данного и других ТРЦ материалов, а также материалов, используемых арендаторами; организация эвакуации, организация пожаротушения.

Насколько опасны ТРЦ в своем сложившемся, типичном виде? Этот, правда, был перестроен из фабрики, но внешне имел весьма типичный вид. Привычка (практика) устраивать развлекательные объекты (где скапливается много людей, в том числе детей), на верхнем этаже — чем она вызвана? Это маркетинговый прием? В кинотеатрах особенно высока плотность посетителей и затруднена их мобильность. В «Зимней вишне» произошло обрушение крыш двух кинозалов, расположенных наверху.

По общему впечатлению, в целом в таких центрах очень мало выходов. Людей буквально загоняют в пространство, из которого трудно выйти, пока не совершишь максимум покупок. К тому же, выходы «съедают» площадь. В московском ГУМе, который строился в ХIX веке как Верхние торговые ряды, выходов в разы больше.

Есть вопросы и к организации надзора, при всем том, насколько болезненна эта тема для бизнеса.

Комментируя произошедшую трагедию, Алексей Онищенко, советник председателя президиума Ассоциации молодых предпринимателей России, сказал «Эксперт online»: «нет сомнения, что помещения ТЦ сдавались в аренду малым предприятиям, но следует понимать, что собственники ТЦ имеют управляющую компанию, которая отвечает за его эксплуатацию перед надзорными органами, поэтому надзорным органам ничего не мешало надлежащим образом проводить проверки на предмет соблюдения мер безопасности. Вводы делать рано, нужно дождаться результатов расследования. Но в целом можно с уверенностью сказать, что к трагедии привела экономия на отделочных материалах и организации практических мероприятий по противопожарной безопасности». Отвечая на вопрос о том, может ли быть в результате этого события в корне изменен подход к устройству, а также и к эксплуатации подобных объектов, он высказал мнение, что причина — «это человеческий фактор, а не системная ошибка».

Торговые центры устроены так, чтобы разделить потоки людей, направляющиеся к разным объектам, отмечает юрист, правозащитник Александр Хуруджи. Объекты, где поток людей максимален, делают на первых этажах. Это вызвано не только тем, чтобы обеспечить максимальную посещаемость и лучшую логистику товаров, но в том числе и по причинам безопасности, считает он, поскольку эвакуация с первого этажа произойдет быстрее, чем с верхнего.

Количество выходов, их размеры и другие характеристики регламентированы стандартами противопожарной безопасности, сказал также юрист, которые должны соблюдаться при строительстве и проверяться надзорными органами при вводе здания в эксплуатацию. Соответствовал ли этим требованиям ТЦ «Зимняя вишня», скоро будет известно. Очевидно, что нарушены стандарты по использованию горючих материалов для детских помещений, а также организация эвакуационных мероприятий, говорит он. По всей видимости, неудовлетворительно была организована противопожарная безопасность, а также эвакуация посетителей и персонала, считает Алексей Хуруджи. Очевидно, высказал он мнение, при приемке объекта сотрудниками МЧС формально проверялись на соответствие противопожарным требованиям материалы отделки, особенно в помещениях, предназначенных для детей. Есть вероятность что в этом направлении могут быть инициированы проверки и привлечение к ответственности сотрудников разрешительной системы.

Надо делать правильные выводы

Следует понимать, говорит юрист, что любое скопление людей представляет для них определенную опасность, особенно большие риски для жизни (здоровья) людей возникают, если скопление происходит в замкнутых пространствах. «Хочется верить что по результатам расследования трагедии не будет проведена очередная кампания против всех представителей бизнеса по всей стране, которая приведет к росту низовой коррупции вместо реальных улучшений в безопасности», — заключает Алексей Хуруджи.

Привычная архитектура, планировка, размещение объектов (магазинов, развлекательных помещений) в торгово-развлекательных комплексах, конечно, имеют свою логику. Но логики в том, чтобы оттуда нельзя было своевременно и беспрепятственно выйти при ЧП, нет и быть не может. К этим привычным нам вещам следует присмотреться самым пристальным образом и как можно быстрее. Строительство и перепланировка должны быть подчинены тому, чтобы из любой точки здания его можно было покинуть за время, отвечающее самым строгим и бескомпромиссным нормам быстрой и безопасной эвакуации.

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