Китай готовит смертельный удар по доллару

Китай наконец запустил нефтяные фьючерсы в юанях. 26 марта открылись торги на Шанхайской международной энергетической бирже, фьючерс получит аббревиатуру INE. На разработку, доработку и запуск этого контракта КНР потребовалось почти 25 лет.

Китай анонсировал запуск торгов еще несколько месяцев назад, однако их старт неоднократно откладывался.

В первые минуты торгов сделки проходили по цене 440,20 юаня за баррель, что соответствует $69,71, то есть примерно столько же, сколько и фьючерсы на нефть марки Brent.

Церемония запуска на площадке в деловом районе Пудун. Как сообщает биржа, объем контракта составит 1 тыс. баррелей. Минимальный шаг цены - 0,1 юаня за баррель. Поставки будут осуществляться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака (Басра) и Восточного Китая. Порты погрузки могут быть в дальнейшем скорректированы с учетом рыночных условий. Поставляемая нефть будет находиться в семи хранилищах, расположенных в прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в глубоководном порту Шанхая, сообщает ТАСС.



Если инвесторы заинтересуются новым контрактом, в перспективе он может стать ориентиром для рынка нефти, а юань потеснит доллар с лидирующих позиций. И хотя для этого должно пройти немало времени, основания для этого есть.

По мнению управляющего партнера хедж-фондов Graticule Asset Management Asia (GAMA) Адама Левинсона запуск нефтефьючерсов в юанях станет потрясением для тех инвесторов, которые не придают этому особого значения.

Это может стать смертельным ударом для доллара США, который и так ослабляется в последнее время, а также станет предпосылкой для того, чтобы юань обрести статус доминирующей мировой валюты, пишет Oilprice. Это не просто причудливая новость, про которую все забудут через несколько дней, добавляет издание.

Значение запуска нового инструмента связано с тем, что Китай стал в 2017 году крупнейшим импортером нефти и предпринимает усилия для перевода части своих сделок по ее закупке в юани.

Если дедолларизация нефтяных сделок будет расширяться, спрос на фондирование в американской валюте резко сократится, что отразится на спросе на гособлигации США.

В этой ситуации нельзя исключать всплеск доходности американских бондов и одновременное снижение курса доллара, что приведет к большим проблемам США с рефинансированием собственного госдолга.

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