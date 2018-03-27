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Москва, 27.03.2018

Бастрыкин объяснил Путину, почему могли быть закрыты двери кинозалов в Кемерово

«Expert Online» 2018

Александр Бастрыкин – глава Следственного комитета РФ – рассказал, почему, по его мнению, могли быть закрыты двери в кинозалах в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где 25 марта произошёл сильный пожар, жертвами которого стали 64 человека.

Как отметил, руководитель СК РФ, одна из возможных причин этого – борьба с безбилетниками. Об этом Бастрыкин заявил в ходе совещания у президента РФ Владимира Путина, передаёт РИА Новости.

«Выяснилось, что многие двери, где находилась в основном молодежь, а это четвертый этаж, там, где комнаты игр для молодежи и три кинозала, где в основном молодежь, они были заблокированы, закрыты, - рассказал глава СК РФ. – Мы сейчас выясняем, почему это сделано. Одна из версий – для того, чтобы безбилетники, молодые ребята, не заходили в кинозал. Закрыли до конца сеанса, и никто не зашел и не вышел».

Ранее сообщалось, что СК РФ просит арестовать фигурантов дела о пожаре в кемеровском ТЦ.

Напомним, пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта. В результате случившегося погибли 64 человека. Кроме того, 12 человек госпитализированы.

28 марта в России объявлен днём траура по погибшим в этой страшной трагедии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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