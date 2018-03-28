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Москва, 28.03.2018

Фондовый рынок США растет на новостях о смягчении торговых барьеров с Китаем

«Expert Online» 2018

Индексы фондового рынка США резко выросли при закрытии, об этом свидетельствуют данные торгов. Данный скачок специалисты приписывают новостям об ослаблении торговых барьеров с Китаем, которые положительно восприняли инвесторы, отмечает CNBC.

Так индекс Dow Jonesт вырос на 2.84%, достигнув 24202,60 пункта. Индекс Dow Jones вырос более, чем на 669 пунктов за день. Индекс S&P 500 вырос на 2,72% и составил 2658,55 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 3,26% и составил 7220,54 пункта.

По данным СМИ, США и Китай проводят переговоры, в ходе которых, возможно, удастся прийти к соглашениям  и избежать введения новых пошлин на китайскую продукцию и дальнейшей эскалации напряженности в отношениях.

Между тем, США и Южная Корея уже смогли договориться об изменении двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) и о регулировании объема импорта стали в Соединенные Штаты со стороны Сеула.

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