Госдума задумалась о лишении лицензий СМИ за «неправильное» освещение трагедий

Депутаты нижней палаты российского парламента в самое ближайшее время могут принять закон, который будет регулировать работу СМИ во время чрезвычайных ситуаций в стране.

Об этом рассказал журналистам член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, действительный государственный советник РФ Евгений Фёдоров. По его словам, на рассмотрение Думы внесут обновлённый законопроект «О саморегулировании СМИ», передаёт ФАН.

Парламентарий подчеркнул, что на фоне трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» все увидели, насколько важно, когда журналисты сообщают правдивую информацию.

«Все что-то публикуют, порой откровенную чушь, а люди это смотрят, у них голова кругом, они не знают уже, кому верить, – отметил Фёдоров. – Вы понимаете, мы должны создать саморегулируемую структуру, как новое СМИ, что ли, которая будет сама отслеживать вот такие моменты, неприличные высказывания в Интернете, например, эти же «пляски на костях» и т. д.».

Кроме того, он заявил, что удивлён тем, что «ложь о событиях в Кемерово» распространяют не только блогеры, но и солидные издания. Поэтому, по его мнению, нуждается в обновлении и кодекс профессиональной этики журналиста.

В случае принятия нового закона, считает депутат появится возможность создавать федеральные и региональные организации, которые разработают стандарты поведения журналистов. Согласно документу, в случае неподобающего поведения СМИ может лишиться лицензии.

В 2013 году аналогичный закон уже вносили на рассмотрении Госдумы, но тогда его отклонил профильный комитет по информационной политике.

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл пожар, который унёс жизни 64 человек, более 40 из которых дети. Сразу после случившегося в различных СМИ стала появляться фейковая информация со ссылкой на неподтверждённые источники о том, что число жертв этой трагедии значительно превышает официальные цифры.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин заявил, что после трагедии, которая случилась 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», через соцсети Интернета идут информационные вбросы, в том числе из-за границы. По мнению президента, делается это для того, чтобы посеять панику в обществе.