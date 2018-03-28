Противопожарный режим будет меняться

Официальная версия может появиться в субботу

В правительстве думают, что делать для снижения рисков эксплуатации торговых центров. Еще в начале совещания с вице-премьерами 26 марта глава правительства Дмитрий Медведев сказал, что их задача сейчас учесть всё, что там случилось, в работе исполнительной власти, региональной исполнительной власти». Хотя конечно, первоочередным вопросом совещания была помощь, медицинская и материальная.

Отчего загорелся торговый центр, пока не известно. Как следует из опубликованного в среду, 28 марта сообщения СК РФ: «Следственная группа Следственного комитета России продолжает работу в Кемерово в связи с трагедией, произошедшей в торговом центре "Зимняя вишня". Напомним, что на месте работает около ста следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России. Возглавляет данную группу опытнейший следователь, генерал-майор юстиции. Работа идет в круглосуточном режиме, устанавливаются все обстоятельства трагедии».

Находящийся в Кемерово Председатель СК России Александр Бастрыкин встретится в субботу с родственниками погибших и пострадавшими. «Выходной день выбран для встречи специально, чтобы все желающие могли обратиться к Председателю СК России лично», — говорится в сообщении. И так же, на конец недели, назначены доклады главе комитета от следователей и криминалистов о ходе расследования начатого в связи пожаром уголовного дела, по которому четырем лицам уже предъявлено обвинение, а всего задержано пять.

Новые подходы

Правительство усилит контроль за правилами пожарной безопасности в торговых центрах. В тех, которые «начинаются» от 50 тыс. кв. м и выше, будут стоять системы онлайн-мониторинга доступности пожарных выходов. Эту высокотехнологичную меру предложил 27 марта министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, и вполне вероятно, что она попадет в пакет документов о реформе контроля-надзора, которую он и курирует. Предложение прозвучало на заседании проектного комитета по реформе контрольно-надзорной деятельности в Белом доме на Краснопресненской набережной.

Закон о госконтроле вскоре будет проходить в Госдуме второе чтение. Способ, при помощи которого МЧС будет следить за дверьми, министр обосновал тем, что мы живем в XXI веке, а также существующими нормами пожарного надзора, при которых о проверке надо предупреждать за сутки.

За эти сутки управляющие торговым комплексом, конечно, расчистят проходы к дверям, говорил на заседании, которое пришло к вышеупомянутому решению, замминистра по ЧС Сергей Кададов. Вопрос о дверях замминистра назвал режимным.

Так ли эта проблема неразрешима? Состояние дверей может, в принципе, в любой момент проконтролировать любой гражданин. Вообще, само состояние дел, когда визит пожарной инспекции ассоциируется исключительно с коррупцией, и государство вынуждено защищать от них предпринимателей барьерами запретов (всестороння и строгая регламентация режима проверок) представляется совершенно ненормальной. У руководства МЧС, правда, это рефлексии не вызывает.

В ТЦ, конечно, сами хороши. Загромоздить подходы к эваквыходам проще всего, но далеко не везде прчиной снижения поджарной безопасности является именно это. Есть и другая проблема, скорее всего, более актуальная.

В торговых центрах запирают эвакуационные двери на замки, поверх открываемых изнутри без ключа (нажатием) запоров. Как считает юрист Александр Хуруджи, причина из-за которой запасные выходы держат "вдвойне закрытыми", в том, что собственнику необходимо обеспечить сохранность своего имущества, а запасной выход очень удобный маршрут для возможных хищений. Обеспечивать же там охрану стоит дополнительных денег. Поэтому назначют ответственных за открытие вызода при нештатных ситуациях из числа персонала. Но на практике это, как видим, не работает.

Можно назвать и еще одну причину, помимо страхов, что что-то украдут: опасения по поводу терроризма. После давнего уже теракта в московском ТЦ «Охотный ряд», в торговых центрах появились рамки-металлодетекторы и около них стояли охранники. Потом, постепенно, остались одни рамки, потом во многих местах отодвинули в сторону и их.

Но понятно, что опасения остаются. Они, к сожалению, не беспочвенны. Эвакуационные двери также могут стать путем проникновения террориста, с помощью сообщника.

Так ли иначе, за такими выходами нужен присмотр. Вместо этого, рядом с ними зачастую висит объявление о том, где взять ключ. А если пожар начнется именно там, где он хранится? Да и сориентируется ли в поиске ключа бегущая на выход группа людей в такой ситуации?

Ориентация на коррупцию?

Грядущие изменения режима проверок, это уже ясно, шире мер онлайн-мониторинга. Немедленных решений принято не будет, пока что идут тотальные проверки по всей стране. На дальнейшее министр Абызов попросил «два наших ведомства, которые напрямую связаны с произошедшим в части надзора, — это МЧС и Минэкономразвития, — дать свои предложения в части вопросов управления рисками..., которые необходимо учесть в нашем новом законе о госконтроле», — цитирует его РБК.

Первым предложением поделился тут же заместитель министра по ЧС. Вне зависимости от контрольных каникул, проверять торговые центры большой площади и сложности планировки не один раз в два года, а раз в год. Другая проблема — с середины 2000-х годов контроль пожарной безопасности конструкции зданий ушел от пожарных в Госстройнадзор. То есть проектами и контролем строительства пожарные, по его словам, не занимаются. А если инспектор видит пожароопасные строительные ошибки в здании, которое ему поручено контролировать, предписать устранить их он не может. Между тем, в ряде случаев перепланировка, снижающая пожарные риски, вполне возможна. Эту проблему МЧС намерено теперь решить законодательно.

Заместитель министра экономического развития Савва Шипов сказал на заседании, что его министерство против отмены надзорных каникул, но за риск-ориентированный подход. Последний, собственно, и прописан в новом законодательстве, готовящемся ко второму чтению. Но есть вероятность, что каникулы отстоять не удастся. Удастся ли побороть коррумпированность?

На совещении не говорилось о страховых вопросах. Между тем, у не раз говорилось, что самыми пристрастными проверяющими, число проверок со стороны которых никак при этом не лимитируется, должны быть, по идее, страховщики, у которых застрахованы торовые объекты. Впрочем, проблемой для страхового контроля может быть запутанность владения и управления торговыми центрами со стороны разных юрлиц, о чем на заседании довольно много.