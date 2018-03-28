Словакия отзывает посла из Москвы

МИД Словакии отзывает своего посла из Москвы. Это связано с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передаёт РИА Новости.

При этом Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак допустил, что в будущем страна вышлет несколько сотрудников российских дипмиссий

Ранее сообщалось, что страны Европы, а также США и Канада, поддержав позицию британских властей, выслали в общей сложности более 150 российских дипломатов. В дипломатическом ведомстве РФ пообещали зеркально ответить каждой из стран.