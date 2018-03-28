Стало известно, почему Трамп не стал обсуждать с Путиным «дело Скрипаля»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не поднял тему отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным, потому что не хотел заранее уведомлять его о своих планах выслать российских дипломатов в связи с этим делом.

Подобное заявление сделал официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон в эфире телеканала CNN заявил.

«Причина, по которой Дональд Трамп не поднял тему отравления в разговоре с Путиным, состоит в том, что намерения США (по высылке дипломатов России) приводились в действие как раз во время их беседы»,— рассказал Энтон, который подчеркнул, что Трамп, «не телеграфирует о своих шагах или ударах, когда принимает решение действовать».

Напомним, что 20 марта состоялись телефонный разговор президентов России и США. Трамп поздравил своего российского коллегу с переизбранием на пост президента России. Также в ходе разговора лидеры обсудили ситуации в Сирии, на Украине и в КНДР.