Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Культура
Москва, 30.03.2018

30 марта – 07 апреля: прямые трансляции спектаклей «Золотой маски»

«Expert Online» 2018
  • 30 марта – 07 апреля: прямые трансляции спектаклей «Золотой маски»

С 30 марта по 07 апреля в сети кинотеатров «КАРО» пройдут прямые трансляции спектаклей-лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Показы откроются 30 марта трансляцией спектакля «Иванов» в большом зале киноцентра «Октябрь». «Иванов» - это пьеса Антона Павловича Чехова в постановке Театра Наций с участием Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. Режиссёр - Тимофей Кулябин. Спектакль получил семь номинаций на премию «Золотая Маска».

2 апреля зрители увидят спектакль «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера в постановке Малого драматического театра – театра Европы с участием Данилы Козловского и Ксении Раппопорт.

7 апреля в кинотеатрах «КАРО» будет показан спектакль «Барабаны в ночи». Это пьеса Бертольта Брехта в постановке Театра имени Пушкина. Режиссёр - Юрий Бутусов. У спектакля семь номинаций на премию «Золотая маска».

Подробнее: https://karofilm.ru/art?&event=122

МЕРОПРИЯТИЕ 2

27 марта в киноцентре «Октябрь» зрителям будет представлен балет «К столетию Бернстайна» в прямой трансляции из Royal Opera House (Королевский оперный театр).

Королевский балет отмечает столетие со дня рождения Леонарда Бернстайна тройной программой на его музыку от хореографов Уэйна МакГрегора, Лиама Скарлетта и Кристофера Уилдона. Леонард Бернстайн был одним из первых американских классических композиторов, кто приобрёл большую славу и известность. Его источники были эклектичны — он вдохновлялся джазом и модерном, традиционной еврейской музыкой и бродвейскими мюзиклами, и многие партитуры Бернстайна отлично приспособлены для танца. Особенно тесно композитор сотрудничал с Джеромом Роббинсом — среди их работ такие произведения, как «Вестсайдская история» и «Полная свобода».

Подробнее: https://karofilm.ru/art/film/2536

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    Выигрывает тот, кто знает!

    ​Вся информация в одном месте!

    Стартовала подготовка рейтинга факультетов – проекта по оценке качества научных исследований российских университетов

    Реклама

    TOP

    1. Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
      Мощное падение курса доллара, Китай наносит ответный удар
    2. Китай резко отреагировал на высылку российских дипломатов странами Запада
      Китай подверг резкой критике решение ряда стран Запада выслать российских дипломатов из-за инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля. В редакционной статье издания Global Times, которое считается рупором правительства КНР, скоординированные действия Запада в отношении России названы «грубой и нецивилизованной формой поведения».
    3. Евросоюзу стало не до «брекзита»
      Правительство Ее Величества продолжает раскручивать антироссийскую истерию вокруг дела Скрипаля. 22-23 марта в Брюсселе прошел саммит Евросоюза, и вместо того, чтобы уделить все время переговорам о Брекзите и обсуждению способов совместного ответа на торговые войны Трампа (союзника Лондона) европейские лидеры вынуждены были выслушивать британские мантры о «злобной России»