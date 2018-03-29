30 марта – 07 апреля: прямые трансляции спектаклей «Золотой маски»

С 30 марта по 07 апреля в сети кинотеатров «КАРО» пройдут прямые трансляции спектаклей-лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

Показы откроются 30 марта трансляцией спектакля «Иванов» в большом зале киноцентра «Октябрь». «Иванов» - это пьеса Антона Павловича Чехова в постановке Театра Наций с участием Евгения Миронова и Чулпан Хаматовой. Режиссёр - Тимофей Кулябин. Спектакль получил семь номинаций на премию «Золотая Маска».

2 апреля зрители увидят спектакль «Коварство и любовь» по пьесе Фридриха Шиллера в постановке Малого драматического театра – театра Европы с участием Данилы Козловского и Ксении Раппопорт.

7 апреля в кинотеатрах «КАРО» будет показан спектакль «Барабаны в ночи». Это пьеса Бертольта Брехта в постановке Театра имени Пушкина. Режиссёр - Юрий Бутусов. У спектакля семь номинаций на премию «Золотая маска».

Подробнее: https://karofilm.ru/art?&event=122

МЕРОПРИЯТИЕ 2

27 марта в киноцентре «Октябрь» зрителям будет представлен балет «К столетию Бернстайна» в прямой трансляции из Royal Opera House (Королевский оперный театр).

Королевский балет отмечает столетие со дня рождения Леонарда Бернстайна тройной программой на его музыку от хореографов Уэйна МакГрегора, Лиама Скарлетта и Кристофера Уилдона. Леонард Бернстайн был одним из первых американских классических композиторов, кто приобрёл большую славу и известность. Его источники были эклектичны — он вдохновлялся джазом и модерном, традиционной еврейской музыкой и бродвейскими мюзиклами, и многие партитуры Бернстайна отлично приспособлены для танца. Особенно тесно композитор сотрудничал с Джеромом Роббинсом — среди их работ такие произведения, как «Вестсайдская история» и «Полная свобода».

Подробнее: https://karofilm.ru/art/film/2536