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Москва, 29.03.2018

Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку

«Expert Online» 2018
  • Россия и Саудовская Аравия готовят грандиозную сделку
Abaca Press/TASS

Главным ньюсмейкером в нефтяном секторе на этой неделе стал саудовский кронпринц Мухаммед. Наследник короля Салмана заявил в интервью агентству Reuters, что Россия и Саудовская Аравия, занимающие первые два места в рейтинге производителей нефти соответственно, ведут переговоры о продлении срока действия соглашения ОПЕК+ не на 2019 год, а на одно-два десятилетия: «Мы работаем над тем, чтобы продлевать соглашение не ежегодно, а договориться сразу на 10-20 лет».

Если верить будущему королю КСА, переговоры идут вполне успешно и стороны обсуждают последние детали грандиозного соглашения, которое в случае подписания окажет громадное воздействие на нефтяной сектор и цены на нефть.

Саудовская Аравия – неофициальный лидер ОПЕК, но все же для вступления в силу соглашения по ограничению объемов добычи нефти необходимо согласие всех членов нефтяного картеля. Судя по заявлению Генсека ОПЕК Мохаммада Баркиндо о работе над «очень долгосрочным» соглашением, сделанному на международной энергетической конференции в Багдаде, члены картеля его поддерживают. В этом нет ничего удивительного, потому что беспрецедентное соглашение поможет его участникам защититься от следующего падения цен на черное золото и сделать нефтяной рынок менее волатильным.

«Думаю, такое соглашение должно очень понравиться ОПЕК,- считает Колин Смит, нефтяной аналитик из Panmure Gordon.- Я также думаю, что уже заключенное соглашение между ОПЕК и не входящими в него нефтедобывающими странами является огромным шагом в этом направлении».

По действующему соглашению ОПЕК+ участники сократили добычу нефти на 1,8 млн бар./сутки. Ограничения действуют до конца 2018 года. В нем также прописана возможность ежегодного продления. Напомним, на саммиты министры энергетики членов ОПЕК собираются два раза в год: в июне и декабре.

Подписание соглашения со сроком действия 10-20 лет станет очередным доказательством резкого улучшения отношений между Москвой и Эр-Риядом, в первую очередь, конечно, в энергетической сфере. Отношения эти в прошлом году развивались очень поступательно несмотря на то, что Россия поддерживает отношения с главным врагом КСА – Ираном. В октябре 2017 г. король Салман стал первым саудовским монархом, посетившим Россию. Кроме соглашения по энергетике, стороны во время этого визита договорились о сотрудничестве в оборонной сфера и о ряде совместных проектов стоимостью несколько миллиардов долларов.

«Соглашение на десятилетия еще не подписано,- говорит аналитик PVM Стивен Бреннок,- но уже сейчас очевидно, что окончания романа между Саудовской Аравией и Россией в обозримом будущем не предвидится».

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