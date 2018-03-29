Система не сработала вся целиком

Страшные последствия пожара вызваны тем, что сошлись одновременно едва ли не все факторы, которые могли к ним привести. Прежде всего это полная неработоспособность противопожарной системы «Зимней вишни», помноженная на нечеткие и халатные действия персонала. Систему должны были проверять инспекторы из МЧС, но по разным причинам это не делалось. Возможно, к пожару такого масштаба не были сразу готовы первые прибывшие на место пожарные расчеты. По всей стране идут теперь проверки коммерческих объектов, а также и других мест и учреждений. Общественность призывают к активности и она вправе спросить: во всем ли типичный крупный ТРЦ соответствует критерию безопасности людей и прежде всего детей, даже если ничего не нарушает?

Причины и версии

Телеканал РЕН ТВ сообщил, со ссылкой на замначальника главы МЧС по Кемеровской области Павла Кононова, что последняя реальная проверка комплекса «Зимняя вишня» проводилась в 2012 году, передал телеканал РЕН ТВ. В 2016 году реальных проверок кемеровского торгового комплекса «Зимняя вишня» не было, несмотря на наличие отчетов о них.

«Коммерсантъ» пишет, что тогда, в августе 2012 года сотрудники Госпожнадзора нашли полтора десятка различных нарушений. Через год, данный на устранение нарушений, часть из них была устранена, но по поводу тех помещениях, где сменились арендаторы, ясности с устранением на тот момент нарушений нет. В любом случае, ТРЦ характеризуют как «забитый дешевым пластиком» и всего с тремя постоянно открытыми входами. Заметим, что такое и даже меньшее количество постоянно действующих входов характерно для многих комплексов, кроме некоторых гигантов.

Зачем понадобился липовый отчет 2016 года непонятно, поскольку у МЧС формально был повод не проводить проверку. «Тогда мы вышли — это был июнь месяц — на выполнение этой проверки, нам собственник показал документы, что они являются объектами малого предпринимательства. Закрыли в соответствии с законодательством проверку. Вот по этим причинам: надзорные каникулы до 2018 года объявлены», — передал телеканал рассказ Кононов.

По данным «Коммерсанта», эту бумагу показали в ООО «Зимняя вишня Кемерово», взявшего значительную часть площадей комплекса в аренду и отвечавшего за детский развлекательный центр и кинотеатры. Инспекция началось было, но потом ее прекратили.

Помощник президента России Андрей Белоусов 28 марта предложил внести поправки в законодательство, не позволяющие крупному бизнесу маскироваться под мелкий, получая таким образом льготы и избегая проверок. Надзорные каникулы для малого бизнеса продлятся до 31 декабря 2018 года.

Про документ об осмотре здания в 2016 году говорил 28 марта президент Владимир Путин в разговоре с главой СКР Александром Бастрыкиным, упомянув, что он был подписан «в том числе сотрудниками противопожарной службы» (то есть МЧС). Там значилось: «Без замечаний». «Странно даже звучит», оценил эту запись президент и поручил найти оригинал этой бумагу и посмотреть, «кто подписывал» ее.

Судя по фотографии акта проверки от 7 июня 2016 года, которую показал РЕН ТВ, ее проводила госинспектор Кемерово по пожарному надзору Дарья Москалева. Но из отчета Федерального государственного пожарного надзора следует, что проверку проводил государственный инспектор по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Максим Ганак. Замечаний к торговому центру действительно не было (запись под номером 424).

Однако, как заявил РБК коммерческий директор научно-производственной компании «Пожхимзащита» Константин Калужин, владельцы и управляющие ТРЦ нарушили все нормы, которые можно было нарушить, аргументируя это анализом специалистами рекламного видео с подробной демонстрацией интерьеров «Зимней вишни». Как сообщает «Коммерсантъ», свидетели уже заявили на допросах, что чувствовали запах горелого пластика на четвертом этаже и даже периодически жаловались на легкое задымление помещений. Однако руководство ТРЦ никаких мер по этому поводу не приняло. По мнению СКР, это свидетельствует, помимо подтверждения факта виновности менеджеров и работников комплекса, в пользу версии о неисправности электропроводки как первопричины пожара.

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил во время встречи с Владимиром Путиным о действиях работников ТРЦ: «Хотел бы отметить, что основной состав этого персонала сбежал, бросил на произвол детей, родителей и детей. Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра».

Но к действиям пожарных тоже возникают вопросы. «Первые расчеты приехали вообще без дыхательных аппаратов, хотя они необходимы, когда нужно проводить разведку пожара. Первая задача в соответствии с законом о пожарной безопасности — спасать людей, и только потом — тушить пожар», — цитирует РБК Константина Калужин. Кемеровчане, у которых на пожаре погибли родные, в своем заявлении в прокуратуру также упрекают первые прибывшие на место пожарные расчеты в пассивности и пишут, что пожарные жаловались на отсутствие спецсредств, из-за которого они не могут войти в горящее помещение. РБК приводит и слова руководителя главного управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова. сотрудники МЧС «выкладывались на пожаре, личный состав занимался спасением людей» и они сделали «все, что могли». «Спасено более 20 человек. Говорить о том, почему спасли одних и не спасли других, я не могу».

В чем не едино расследование

Александр Бастрыкин пока упрекает пожарных прежде всего за то, что они проверяли ТРЦ «мягко говоря, не слишком добросовестно», цитирует его «Коммерсантъ». Газета сообщает, что СКР и МЧС пришли к разным выводам о причине пожара. Соответственно — короткое замыкание в проводке, за которое должны ответить уже арестованные сотрудники центра, и — занесение в комплекс открытого огня. На последней версии («маловероятной», по оценке Александра Бастрыкина) настаивают и пожарные, и арестованные по этому делу люди из «Зимней вишни». Этот огонь принесли, согласно выводам экспертов МЧС, в детский игровой «бассейна» на четвертом этаже ТРЦ, заполненный поролоном.

Страшные последствия пожара объясняются, в частности, тем, что с момента начала пожара до полного задымления помещения прошла всего лишь одна минута. Причины — не работала система дымоудаления, зато пламя раздувалось общеобменной вентиляцией.

«Коммерсантъ» приводит мнение профессора кафедры Надзорной деятельности Академии МЧС Сергея Назарова, согласно которой при коротком замыкании защитные автоматы сразу отключили бы электричество в игровой комнате, а на видеосъемке видно, что свет выключается только через 15 минут после начала горения. Он поясняет также, что изоляция современных кабелей делается из самозатухающего материала (с маркировкой «нг» — не горючий).

Если оценить эту версию с точки зрения ее приемлемости для МЧС, то приходится отметить одно ее преимущество: она снимает часть подозрений по поводу противопожарного состояния здания ТРЦ, за которое ведомство несет ответственность.

Третий день траура по погибшим при пожаре в Кемерове. Во время панихиды у ТЦ "Зимняя вишня" 29 марта 2018 Кирилл Кухмарь/ТАСС

Все сошлось нахудшим образом

В любом случае, и специалисты МЧС, и следователи, пишет «Коммерсантъ», обращают внимание, что в зданиях, имеющих специфическую конструкцию, необходимо выполнять «компенсирующие мероприятия по пожарной безопасности», которые могут «значительно снизить риск человеческих жертв», и что такие мероприятия в ТРЦ «Зимняя вишня» не проводились. Надо было установить более мощные системы дымоудаления там, где невозможно было расширить проходы; инспекторы могли предписать или даже заставить закупить несколько десятков индивидуальных самоспасателей — противогазов, совмещенных с огнестойкими костюмами.

Кроме того, по предварительным данным, пишет «Коммерсантъ», после нескольких сбоев и самопроизвольных срабатываний система противопожарной защиты она была переведена в ручной режим, а охранник просто не включил ее. Арестованный 28 марта гендиректор ООО «Системный интегратор» Игорь Полозиненко утверждал в суде, что именно ручной, а не автоматический способ включения системы был сделан по требованию владельцев ТЦ.

Следователи выясняют также, почему были заперты двери от эвакуационных лестниц, которые обычно оборудованы магнитными замками и открываются после выключения электричества. Согласно выдвинутым версиям, их заблокировали, поскольку охранников на все выходы не хватало, а кроме того администрация пыталась так бороться с кражами.

Возникало много вопросов и предположений по поводу того, почему были закрыты двери в кинозал. «Дверь в кинотеатр, а на выходе из него и было обнаружено больше всего жертв пожара, закрыли опять же для противодействия проникновению безбилетников. По правилам, у закрытой двери должна была дежурить контролер, но в момент ЧП она куда-то отлучилась. В результате находившиеся в оборудованном кондиционером и звукоизолированном зале люди узнали о пожаре слишком поздно», — пишет издание.

Что проверяют и что делать

Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управлениях МЧС и прокуратуру, Генпрокуратура 26 марта поручила проверить все ТРЦ и проверяющие уже сообщают о десятках выявленных нарушений.

В Уфе и Салавате проверили восемь ТРЦ. Где-то ограничены пути эвакуации или неисправны датчики. Есть нарушения, связанные с ненормативной громкостью систем оповещения людей о пожаре.

В Ставропольском крае, под проверки попали 493 объекта. «Все нарушения, которые были зафиксированы в [торговом центре] Кемерово у нас, к великому сожалению, также имеются. Сейчас все документы в прокуратуре, в соответствии с административным и уголовным кодексом прокуратура будет по каждому факту принимать решение», — сообщил ТАСС зампред правительства края Юрий Скворцов.

К 28 марта рейды проведены уже в 15 торговых центрах Ростова-на-Дону и нарушения — отсутствие табличек указателя выхода, загроможденные пути эвакуации, нехватка огнетушителей есть везде, рассказал агентству заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Тягненко. Здесь уже были ранее серьезные инциденты с огнем.

Еще в ноябре — декабре прошлого года пожары произошли в трех торговых центрах Оренбурга. Тогда в почти 50 торговых объектах оренбургская прокуратура нашла более 800 нарушений. Самые серьезные недочеты устранят только к 1 мая текущего года. Теперь проверку дополнительно проведет инициативная группа по согласованию с главой города.

82 ТРЦ проверят с Санкт-Петербурге, предусмотрено, что проверки будут внезапными. ТАСС цитирует пресс-службу управляющей компании ТРЦ «Галерея»: «Инженерным и техническим составом проводятся ежедневные проверки работы всех систем безопасности торгового центра <...> Каждый сотрудник проходит инструктаж по действиям в чрезвычайных ситуациях, массовые учения всего персонала проходят дважды в год».

Следует отметить, что ряде торговых центров, не будем сейчас приводить конкретные примеры, потому что их много, детские развлекательные комплексы находятся на верхнем из доступных посетителям этаже. Очевидно, что при возникновении пожарной или иной опасности, эвакуация детей, скажем, с 5-го этажа на улицу происходит медленнее, чем с 1-го или хотя бы 2-го этажей.

То, что зачастую именно под крышей размещают игровые зоны и кинотеатры в торгово-развлекательных центрах и комплексах, объяснимо, по-видимому, их атриумной планировкой. Наверху легче обеспечить сплошное пространство, пригодное для размещения аттракционов, роллердромов, или залов кинотеатров. Но это — и опасно, тем более для детей. Ведь по правилам, в случае пожара эскалаторы должны остановиться, лифты – заблокироваться. Насколько удобно и быстро будут покидать верхние этажи маленькие дети, родители с детьми на руках? Конечно, менее удобно и медленнее в целом, чем если бы они могли сразу выйти на улицу через пожарный выход с нижнего наземного уровня.

Такое размещение не противоречит нормам, но верны ли эти нормы? Представляется очевидной целесообразность постановки этого вопроса на рассмотрение, а также, возможно, инициативного и добровольного согласия ТРЦ на пересмотр мест размещения детских игровых зон, парков, кинотеатров, по крайней мере — посещаемых детьми.

Кстати, в ряде регионов призывают жителей делать замечания и вносить предложения. Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова предложила ввести общественный контроль противопожарной безопасности в торговых центрах и социальных учреждениях, сообщил ТАСС. Детский омбудсмен предложила жителям направлять ей данные обо всех замеченных нарушениях, указав адрес электронной почти и контактный телефон. Горячая линия для мониторинга безопасности мест массового пребывания граждан открылась в Общественной палате Ярославской области 28 марта.

В Волгоградской области помощь общественникам в рейдах окажут сотрудники Росгвардии, которые проверят на предмет соблюдения законодательства частные охранные предприятия. Именно охранник ЧОП является одним из подозреваемых по делу о пожаре в Кемерово.

ТРК «Мурманск-Молл» пригласил всех желающих горожан поучаствовать в противопожарной тренировке, а учебные эвакуации торговых центров в среду проводились в Рязани и Калуге, Липецкой и Тамбовской областях.

Помимо ревизий безопасности на коммерческих объектах, которые идут буквально по все стране, начинаются проверки и в других местах, В Екатеринбургк это детские и образовательные учреждения всех типов. В Орловской области —больницы, школы, детсады и автовокзалы. Все места массового скопления людей также проверяют в Башкирии, Татарстане, Ростовской и Орловской областях, сообщает «Коммерсантъ».

ТАСС цитирует председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова: за трагедией в Кемерове «нужно видеть и те причины, которые ее породили». «Вот это знаменитое разгильдяйство, наш знаменитый авось, и это далеко не все. Потому что за такими трагедиями - такой букет преступлений может быть открыт», — заявил он.