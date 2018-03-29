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Москва, 29.03.2018

Три человека числившихся пропавшими в кемеровском ТЦ найдены живыми

«Expert Online» 2018

Три человека, которые числились пропавшими без вести при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», нашлись живыми.

Об этом рассказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По её словам, в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по проверке заявлений о 67 пропавших, трое из них установлены среди живых. При этом представитель СК РФ не уточнила, где нашедшиеся люди находились всё это время, передаёт агентство «Интерфакс».

Таким образом, сейчас следствие располагает заявлениями о пропаже и гибели 64 человек во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Напомним, 25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл пожар, который унёс жизни 64 человек, более 40 из которых дети. Сразу после случившегося в различных СМИ стала появляться фейковая информация со ссылками на неподтверждённые источники о том, что число жертв этой трагедии значительно превышает официальные цифры. Кроме того, сообщалось, что есть и пропавшие без вести.

Однако 28 марта в МЧС заявили, что власти не располагают данными о гражданах, пропавших без вести, а общее число жертв пожара составляет – 64.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что после трагедии, которая случилась в «Зимней вишне», через соцсети Интернета идут информационные вбросы, в том числе из-за границы. По его мнению, делается это для того, чтобы посеять панику в обществе.

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