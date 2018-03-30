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Москва, 30.03.2018

Портовая инфраструктура Прибалтики может потерпеть крах

«Expert Online» 2018
  • Латвийский порт
politikus.ru

Латвийский порт

Транзитное противостояние России и стран Прибалтики продолжает стремительно набирать обороты, пишет Newinform.

Ситуация говорит о том, что в ближайшем будущем бизнес прибалтийских портовиков может  сойти «на нет» и лишиться последней возможности поддержать свою прибыльность.

Вызвано это тем, что Россия завершает процедуры по переводу транзита российских поставок на отечественную портовую инфраструктуру нефти и угля,  а также контейнерооборота. Наиболее перспективными альтернативами портам Прибалтики становятся Калининград и Санкт-Петербург.

При этом исчерпал себя и транзитный потенциал Польши и Белоруссии, считает  генсекретарь совета по Транссибирским перевозкам ОАО «РЖД» Геннадий Бессонов, который отметил, что если все пойдет по плану уже в 2018 году рост контейнерооборота в российских портах увеличится на 100 – 120 тыс. единиц.

Данное обстоятельство позволяет заключить, что порты Прибалтики уже в обозримом будущем станут жертвами новой стратегии России, реализация которой лишит их последней прибыли и еще больше приблизит их разорение.

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