В Италии побеждает коалиция «Друзей Путина»

4 марта в Италии прошли выборы в парламент. И их итоги оказались воистину итальянскими – то есть внесли еще большую сумятицу и непредсказуемость в жизнь этой веселой во всех отношениях страны.

Сами выборы проходят по смешанной системе: 2/3 депутатов избираются по партийным спискам, треть – по одномандатным округам. Итоги партийного голосования практически подведены, и, по предварительным данным, на первом месте с примерно 37% голосов оказалась правоцентристская коалиция «Друзей Путина», как ее называют на Западе. Самой известной фигурой в ней является бывший премьер Сильвио Берлускони, вышедший из политического забвения и поведший на выборы свою партию «Вперед Италия». Однако, вопреки прогнозам, партия Берлускони не оказалась на первом месте внутри коалиции – она набрала лишь около 13-14% голосов. Лидером же правоцентристов стала «Лига Севера» Маттео Сальвини с 18% голосов. Однако россияне отнюдь не расстроены – сеньор Сальвини не просто ратует за восстановление отношений между Москвой и Брюсселем, но и признает возврат Крыма «в родную гавань». Более того, он уверяет, что в Италии жизнь была бы гораздо лучше, если бы в ней был Путин.

На втором месте оказались ультрапопулисты из движения «5 звезд», набравшие около 31% голосов. «По сути «5 звезд» – это сборище гражданских активистов без управленческого опыта и без конструктивной программы, - говорит программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов. - Основатель движения Пеппе Грилло начинал свою кампанию с лозунга «Идите все в задницу». Собственно, по этому же адресу «пятизвездочников» посылают все остальные партии – никто не хочет входить с ними в коалицию.

На третьем месте оказалась левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией, которую на выборы вел бывший премьер Маттео Ренци. Представители партии уже назвали результат поражением – и немудрено, ведь они потеряли почти половину электората.

Сейчас эксперты гадают, каков будет состав правящей коалиции, ведь, по предварительным данным, никто из партий и блоков не получил парламентского большинства. Некоторые настроены весьма скептически. «Коалиция, необходимая для создания правительства, в любых конфигурациях пока кажется практически невозможной», - поясняет Эксперту Online специалист по европейской политике, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский. И действительно, конфигурации коалиции – исходя из риторики сил до голосования – на сегодняшний день нет. Правоцентристы не могут объединиться с левоцентристами, поскольку против этого выступает лидер правого блока – Лига Севера. Демократы тоже не готовы консолидироваться с сепаратистами из Лиги, а без Сальвини лево-правая коалиция не добирает до большинства. «5 звезд», как отмечалось выше, вообще будут сидеть в гордом одиночестве.

Исходя из этого, есть несколько вариантов будущего. Первый – кто-то станет хозяином своего слова и заберет его назад, пойдя на коалицию. Правда, он таким образом рискует потерять электорат и ухудшить свои позиции на следующих выборах. Вторым сценарием является «тушкование», как его называют с подачи Юлии Тимошенко – то есть добор необходимого числа голосов за счет перебежавших или временно перебежавших депутатов из других политических сил, которых соблазняют деньгами или иными договоренностями. В Италии такой сценарий не является чем-то новым, а Берлускони вообще мастер подобных договоренностей. По некоторым данным, он регулярно платил депутатам из других партий для того, чтобы они голосовали за его проекты. Таким образом правоцентристы могут добрать голоса хотя бы для формирования кабинета. А потом уже те же популисты из 5 звезд могут голосовать за их инициативы – в каких-то вопросах позиции правоцентристов и правых популистов действительно близки.

Третий вариант – подождать итогов голосования в одномандатных округах. Их подсчет только-только начался, и, возможно, он изменит электоральную картину, дав правоцентристам достаточно голосов для формирования правительства или для облегченного тушкования. И, наконец, есть четвертый вариант – перевыборы.

Пока вопрос с большинством решается, мир реагирует на итоги по цифрам. И в России, понятно, довольны – политики и эксперты делают упор на возвращении Сильвио. Даже несмотря на то, что его партия оказалась лишь четвертой в процентном зачете. «Я думаю, с этим прогрессивным политиком связано будущее не только Италии, но и формирование европейской политической архитектуры», - говорит глава комитета по международным делам Госдумы Алексей Слуцкий.

Однако куда более важным итогом выборов являются взгляды победителей. Очевидно, что Италия пошла не только вправо (вслед за Польшей, Австрией и рядом других стран ЕС), но и в сторону от системных сил. «Новая политика ассоциируется уже не только и не столько с традиционными соперниками социалистов справа ("Вперед, Италия" и их союзники), сколько с бунтарями против истеблишмента из "Пяти звезд". В чем-то ситуация похожа на голосование американских избирателей за Трампа, бросившего такой же вызов системе. И это уже серьезнее», - говорит визави Леонида Слуцкого из Сената Константин Косачев. А если учесть, что антисистемными тут являются не только «Звезды», но и та же Лига, то получается, что почти 50% жителей страны проголосовали против действующего истеблишмента. Громкий такой звоночек, куда громче, чем немецкий с АдГ или австрийский с Партией свободы. Брюсселю пора задуматься.