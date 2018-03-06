Как получить кредит под 6,5%

Счастье у порога

Глава российского правительство Дмитрий Медведев подписал поручение, предписывающее расширить программу льготного кредитования банкам, предоставляющим займы малому и среднему бизнесу (МСБ). Как говорится в сообщении на сайте правительства, Минфин, Минэкономразвития и Корпорация МСП должны разработать документ, в котором будут прописаны все аспекты предоставления бюджетных средств на эти цели.

Так, до 31 мая ответственные ведомства должны предоставить в правительство в установленном порядке «проект нормативного правового акта, предусматривающий увеличение в 2018 году объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке». Деньги будут выделяться в рамках кредитной программы для МСБ с итоговой ставкой 6,5%.

Правительство позволило малому и среднему бизнесу получать кредиты по ставке 6,5% в начале 2018 года. До этого ставка займов для владельцев малых и средних высокотехнологичных предприятий составляла 9,6-10,6% годовых, а под 6,5% в рамках одноименной программы кредитовались банки. На сегодняшний день в программе участвует порядка 15 кредитных организаций.

Жизнь сложнее

Новая программа будет очень востребована среди малого бизнеса, поскольку таких дешевых кредитов на банковском рынке не было давно, уверен сопредседатель "Деловой России" Андрей Назаров. Самый пик кредитования можно ожидать в первые два месяца после запуска, поскольку все будут стараться успеть до истечения лимитов.

С другой стороны, полагает эксперт, у бизнеса есть опасения, что требования для получения кредита будут завышены со стороны банков, поскольку, в соответствии с регламентом, они могут добавлять к общегосударственным требованиям свои правила. И в большинстве случаев камнем преткновения становится наличие залогового имущества, которым субъекты МСП просто-напросто не обладают. В этой связи вторым шагом реализации программы кредитования под 6,5% должно стать создание инфраструктуры предоставления таких льгот, уверен Андрей Назаров.

На эту проблему обращает внимание и глава ассоциации поставщиков рынка HoReCa Полина Мещерякова. На сегодняшний день, по ее словам, заявленные проценты далеки от реальности, в основном банки кредитуют под 15-20%. Банку как финансовой структуре невыгодны и рискованы такие кредиты, поэтому они будут завышать страховку, залоги на имущество и прочие требования. Предпринимателю «поднять» все это уже значительно сложнее. В странах с более стабильной экономикой конечная ставка минимум в два — четыре раза ниже, напоминает она.

В банках также можно встретить достаточно скептический настрой в отношении наращивания кредитования МСБ. «То, что банки стали кредитовать с большим удовольствием, да ещё и по ставке, которая ниже ставки рефинансирования ЦБ, так с чего это вдруг? Решили поднять стоимость российских ОФЗ? Так это их только усреднит. Возможно, российские акции корпоративных компаний начнут расти и тем самым привлекут инвесторов… Но страшно представить, кто эти смелые люди, которые готовы инвестировать не в информационные технологии иностранных производителей, покупая индексы ведущих компаний, а в завод «Зорька» в Челябинске», – прокомментировала новость аналитик Раффайзенбанка Екатерина Хочкина.

По 2 тысячи на брата

По подсчетам Минэкономразвития, в России действует 5,5 млн единиц малого бизнеса (примерно 2,9 млн индивидуальных предпринимателей и 2,6 млн малых предприятий). Проект «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2018 году, согласно плану бюджета, получит 11,5 млрд рублей. Это примерно 2090 рублей на каждую компанию, указывает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

А когда вы приходите в банк и требуете кредит под 6.5% годовых, продолжает он, то оценке вашего бизнеса будет уделено самое пристальное внимание, а еще — за эту оценку придется платить отдельно, это не входит в кредитный договор. Плюс страховка, оценка инвестиционного проекта. Таким образом, реальная ставка, скорее всего, будет ближе к 10-12% годовых, и выдаваться деньги будут далеко не всем.

Ну и третье, заключает эксперт: а у малого бизнеса есть в данный момент необходимость в этих деньгах? По мнению Александра Шутова, на фоне роста доли государства в экономике до 70% и выше, малые предприятия оказываются под существенным прессингом, и опрос владельцев малых бизнесов говорит о том, что их настроения не предполагают резкого взлета показателей в 2018 году.