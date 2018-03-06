Новый компактный кроссовер Volvo XC40 был признан «Европейским автомобилем года 2018» (2018 European Car of the Year). Volvo Cars впервые становится лауреатом этой престижной премии.

«XC40 помог одержать победу в отличное для нас время, — говорит Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. — Сегодня в модельном ряду Volvo — впервые в истории марки — три кроссовера. XC40, с которым мы заняли свое место в новом для нас быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов, станет залогом дальнейшего роста компании».

Победа XC40 означает, что на сегодняшний день каждый из линейки кроссоверов Volvo становился «Автомобилем года» либо в Европе, либо в Северной Америке: за последние два года полноразмерный XC90 и серднеразмерный XC60 успели удостоиться звания «Североамериканский кроссовер года». При этом звание «Европейский автомобиль года» — не первое признание XC40. Недавно компактный кроссовер уже был назван «Автомобилем года» по версии What Car?, авторитетного британского издания.

В своем сегменте XC40 задает абсолютно новые стандарты дизайна, возможностей подключения и технологий безопасности. Количество заказов в Европе и Северной Америке уже превысило 20 000 автомобилей, что доказывает привлекательность нашего продукта для покупателей. В ближайшее время XC40 поступит на китайский рынок, крупнейший авторынок в мире, где ожидается столь же высокий интерес к новой модели.

XC40 — первая модель Volvo, построенная на базе компактной модульной архитектуры CMA (Compact Modular Architecture), которая ляжет в основу всех будущих автомобилей 40-й серии, включая полноценные электромобили. Разработанная совместно с Geely, платформа CMA позволяет компании добиться экономии внутри сегмента за счет эффекта масштаба производства.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 уже включают Pilot Assist, City Safety, систему предотвращения съезда с дороги, технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, Cross Traffic Alert с функцией автоматического торможения, а также камеру с 360-градусным обзором, которая помогает водителю маневрировать во время парковки.

Салон XC40 отличается не только неординарным дизайном. Он разрабатывался с целью предоставить водителю и пассажирам как можно больше возможностей для хранения вещей, благодаря чему в автомобиле есть множество функциональных пространств в дверях, под сиденьями, специальные места для телефонов (в том числе и с возможностью беспроводной зарядки), выдвигающиеся крючки для небольших сумок и даже съёмная ёмкость для мусора между передними сиденьями.

В 2017 г. Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все новые автомобили компании будут электрифицированными. В рамках этой стратегии в будущем будут представлены XC40 c гибридной силовой установкой и в полностью электрическом исполнении.