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Москва, 07.03.2018

Кроссовер Volvo XC40 был признан «Европейским автомобилем года 2018»

«Expert Online» 2018
  • Кроссовер Volvo XC40 был признан «Европейским автомобилем года 2018»

Новый компактный кроссовер Volvo XC40 был признан «Европейским автомобилем года 2018» (2018 European Car of the Year). Volvo Cars впервые становится лауреатом этой престижной премии.

«XC40 помог одержать победу в отличное для нас время, — говорит Хокан Самуэльссон (Håkan Samuelsson), президент и генеральный директор Volvo Cars. — Сегодня в модельном ряду Volvo — впервые в истории марки — три кроссовера. XC40, с которым мы заняли свое место в новом для нас быстрорастущем сегменте компактных кроссоверов, станет залогом дальнейшего роста компании».

Победа XC40 означает, что на сегодняшний день каждый из линейки кроссоверов Volvo становился «Автомобилем года» либо в Европе, либо в Северной Америке: за последние два года полноразмерный XC90 и серднеразмерный XC60 успели удостоиться звания «Североамериканский кроссовер года». При этом звание «Европейский автомобиль года» — не первое признание XC40. Недавно компактный кроссовер уже был назван «Автомобилем года» по версии What Car?, авторитетного британского издания.

 В своем сегменте XC40 задает абсолютно новые стандарты дизайна, возможностей подключения и технологий безопасности. Количество заказов в Европе и Северной Америке уже превысило 20 000 автомобилей, что доказывает привлекательность нашего продукта для покупателей. В ближайшее время XC40 поступит на китайский рынок, крупнейший авторынок в мире, где ожидается столь же высокий интерес к новой модели.

 XC40 — первая модель Volvo, построенная на базе компактной модульной архитектуры CMA (Compact Modular Architecture), которая ляжет в основу всех будущих автомобилей 40-й серии, включая полноценные электромобили. Разработанная совместно с Geely, платформа CMA позволяет компании добиться экономии внутри сегмента за счет эффекта масштаба производства.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 уже включают Pilot Assist, City Safety, систему предотвращения съезда с дороги, технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, Cross Traffic Alert с функцией автоматического торможения, а также камеру с 360-градусным обзором, которая помогает водителю маневрировать во время парковки.

 Салон XC40 отличается не только неординарным дизайном. Он разрабатывался с целью предоставить водителю и пассажирам как можно больше возможностей для хранения вещей, благодаря чему в автомобиле есть множество функциональных пространств в дверях, под сиденьями, специальные места для телефонов (в том числе и с возможностью беспроводной зарядки), выдвигающиеся крючки для небольших сумок и даже съёмная ёмкость для мусора между передними сиденьями.

В 2017 г. Volvo Cars объявила, что с 2019 г. все новые автомобили компании будут электрифицированными. В рамках этой стратегии в будущем будут представлены XC40 c гибридной силовой установкой и в полностью электрическом исполнении.

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