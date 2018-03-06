Стали известны последние слова пилотов Ан-148 перед крушением

СМИ публикуют расшифровку переговоров пассажирского экипажа самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний», которые велись меньше чем за минуту до крушения лайнера, которое произошло 11 февраля в Подмосковье.

По данным телеканала «78», в распоряжении которого оказалась эта расшифровка, у Ан-148 датчики скоростей начали показывать разные значения из-за ошибки второго пилота, который забыл включить подогрев этого прибора.

Лишь после того, «когда точка невозврата была пройдена», он запаниковал и увёл самолет вниз вместо того, чтобы попытаться набрать высоту.

Подлинность документа уже подтвердили источники в Росавиации и в МАК. Однако от официальных комментариев представители обеих структур отказались.

«КВС» в расшифровке означает «командир воздушного судна», «ВП» — «второй пилот».

«КВС: Вверх, вот.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вниз...

ВП: Вообще фигня какая-то.

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это… А ты, наоборот, вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все.

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Автоинформатор: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп... 390!»

После этого второй пилот совершил ошибку, направив самолёт вниз, отмечает телеканал «78».

«КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

Сигнализация: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что хорош ******, 200 скорость, ****!

КВС: Высота! Высота! Высота!

Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

Сигнализация: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, *****».

Напомним, 11 февраля пассажирский самолёт Ан-148 «Саратовских авиалиний» вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово» потерпел крушение в Московской области.

Самолет выполнял рейс 6W703 Москва - Орск, вылетел из подмосковного аэропорта в 14:21 мск, исчез с радаров через насколько минут после вылета. Позже стало известно, что он разбился. Все находившиеся на борту члены экипажа (6 человек) и пассажиры (65 человек) погибли.