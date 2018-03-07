Еще раз о профиците ликвидности

ВВП в 2018 году наверняка будет расти - но почему именно?

Дефицит рублёвой ликвидности (далее – дефицит) – верный признак кризисных явлений в экономике. А профицит рублёвой ликвидности (далее – профицит) сигнализирует об улучшении перспектив экономического роста. В последние годы можно выделить три этапа в динамике профицита. На графике 1 эти три этапа показаны цифрами и стрелками.

График 1. С ноября 2017 года профицит ликвидности возобновил свой рост

Источник: ЦБ РФ, расчёты С. Блинова

1-й этап – до марта 2017 года. Банковская система перешла от дефицита к профициту ликвидности и наращивала его. Именно это движение сигнализировало о росте ВВП на 2,5% во втором квартале 2017 года. В августе министр экономического развития Максим Орешкин даже стал оптимистом. 2-й этап – март 2017 – ноябрь 2017. Но рост профицита остановился на уровне 2 трлн. руб. Подобное замедление в 2011 году уже было индикатором замедления темпов роста ВВП. Именно так было и в этот раз: произошло замедление темпов роста экономики до 1,8% в третьем и 1,2% в четвертом квартале. Среди наблюдателей и экспертов возобладал пессимизм.

3-й этап – ноябрь 2017 – настоящее время. Рост профицита ликвидности возобновился очень хорошими темпами. Вполне можно ожидать, что пессимизм наблюдателей и экспертов является запоздалым и в ближайшее время мы станем свидетелями ускорения темпов ВВП.

Мы не призываем считать дефицит или профицит ликвидности причинами экономических взлётов и падений. Но как индикатор этот показатель очень хорош, что видно на примерах из нашей экономической истории. Профицит ликвидности был хорошим индикатором будущего состояния экономики. Рассмотрим это подробнее.

Переход от профицита к дефициту произошёл в октябре 2008 года (проявился в статистике на 1 ноября 2008 года). И это было точным сигналом о начале кризисных явлений в экономике, после роста ВВП на 6,4% в 3 квартале 2008 года, по итогам 4 квартала 2008 года было зафиксировано его падение (-1,3%). В январе 2010 года произошёл обратный переход от дефицита к профициту. И в точном соответствии с этим сигналом первый квартал 2010 года стал первым кварталом роста ВВП после кризиса 2009 года. В целом за 2010 год ВВП вырос на 4,5%. В январе 2011 года профицит достиг пика: на 1 февраля 2011 года он составлял 1 трлн 483 млрд. рублей (см. график). После этого он стал непрерывно снижаться. И опять, словно стараясь соответствовать этому «сигналу», ВВП по итогам 2011 года замедлился, рост составил 4,2%, что ниже темпов 2010 года.

В марте 2012 года опять возник дефицит ликвидности (продолжавшийся долгих четыре года). В отличие от 2008-2009 годов, он поначалу был небольшой и нарастал постепенно. Если в цикле 2008-2009 годов дефицит достиг порядка в 3 триллиона рублей за считанные 4 месяца, то в цикле 2012-2016 годов он шёл к этому долгих 24 месяца, до марта 2014 года (красные столбцы на графике 1). Если же учесть инфляцию и посчитать дефицит в постоянных ценах, то «повторение рекорда» 2009 года по дефициту произошло лишь к 1 ноября 2015 года (график 2).

Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова

График 2. В постоянных ценах максимальные дефициты 2009 и 2015 годов сопоставимы, но продолжительность дефицитов 2008-2009 и 2012-2016 годов отличается в 3 раза (14 и 49 месяцев соответственно).

Именно такой «постепенностью» нарастания дефицита ликвидности можно объяснить тот факт, что ВВП поначалу не падал, а серьёзно замедлял темпы роста – с 4,2% в 2011 году до 3,5% в 2012 году, до 1,5% в 2013 году и до 0,6% в 2014 году.

В конце 2014 года дефицит ликвидности превзошёл «рекорд» февраля 2009 года. И опять, показатель оказался хорошим индикатором ситуации в экономики, в 2015 году было зафиксировано падение ВВП. В ноябре 2016 года сонм авторитетных (и не очень) экономистов заявляли об опасности профицита ликвидности. И надо было иметь смелость, чтобы выдвинуть противоположную точку зрения. Дальнейшее развитие событий уже описано нами в первой части статьи. Если верить в то, что профицит ликвидности является хорошим индикатором будущего состояния экономики, то вполне можно ожидать ускорения темпов ВВП в ближайшее время.

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